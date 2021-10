Mannheim. (cab) Der städtische Ordnungsdienst hat mit Unterstützung der Polizei am vergangenen Wochenende in den Nächten zu Samstag und Sonntag die Einhaltung der Hygienekonzepte in Clubs und Diskotheken kontrolliert. Das hat die Mannheimer Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage bestätigt. Die Schwerpunktkontrolle sei auf Erlass des Landes in die Wege geleitet worden. Die eingesetzten Kräfte verzeichneten nicht viele Verstöße.

Nach Angaben des Rathauses wurden in der Stadt fünf Betriebe kontrolliert. Um welche es sich handelte, teilte die Pressestelle der Verwaltung nicht mit und verwies auf den Datenschutz. Insgesamt seien 165 Besucherinnen und Besucher der Clubs und Diskotheken hinsichtlich der 3G-Regel überprüft worden. "Alle konnten einen entsprechenden Nachweis vorlegen", so eine Stadtsprecherin. Ein Club verstieß allerdings gegen das Hygienekonzept: Weder der Betreiber, noch das Personal oder die Besucherinnen und Besucher hätten Masken getragen. Außerdem konnte ein Mitarbeiter eines "externen Dienstleisters" seinen vollständigen Impfstatus nicht nachweisen. In den weiteren kontrollierten Clubs kam es vereinzelt zu Verstößen gegen die Maskenpflicht – sei es durch das Personal oder die Gäste.