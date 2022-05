Mannheim. (pol/mün) Eine aufmerksame Spaziergängerin entdeckte am Freitagabend auf einem Waldweg in der Mannheimer Gartenstadt ein mit geöffneten Sicherheitsnadeln präpariertes Stück Fleisch und übergab dieses der Polizei. Das Fleischstück war neben den Nadeln mit schwarzen wachsähnlichen Tropfen versehen. Als genauen Fundort gibt die Polizei in ihrem Bericht "in der Nähe des Karlsterns" an.

Hundebesitzer sollen darauf achten, was deren Vierbeiner vom Boden aufnehmen und verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen sowie dessen Beweggründe liegen derzeit noch keine vor.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeihundeführerstaffel Mannheim übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/714970 zu melden.