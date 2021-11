Utopisch anmutend, nachhaltig und bei den Besuchern beliebt: Der Holzpavillon auf der Buga in Heilbronn. In Mannheim wird er wiederverwendet. Foto: Gollnow

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 findet die Bundesgartenschau in Mannheim statt. Der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) möchte sich während dieser Zeit mit einem Stand präsentieren und dem Tourismus in der Region zusätzliche Impulse verleihen. Zeigen will man sich in jenem Holzpavillon, der schon bei der Buga in Heilbronn ein Besuchermagnet war und der auch in Mannheim begeistern soll.

Generell sind Bundesgartenschauen ein starker Besuchermagnet und beleben den Tourismus einer ganzen Region. Nachweislich werden von solchen Großveranstaltungen touristische Effekte ausgelöst, die sogar nachhaltig wirken können. In Mannheim werden 2023 zur Buga 2,1 Millionen Besucher erwartet. Die Bundesgartenschau in Heilbronn 2019 besuchten sogar 2,3 Millionen Besucher, von denen 80.000 übernachtet haben. Bei der Buga 2011 in Koblenz gaben 70 Prozent der Besucher bei einer Befragung an, die Region Mittelrhein auf jeden Fall wieder besuchen zu wollen.

Das Konzept zur regionalen Tourismusbelebung durch den Verband sieht vor, den Rhein-Neckar-Raum mit Hilfe eines Standes ganzheitlich und mit besucherrelevanten Schwerpunkten zu präsentieren. Ziel ist es, die Region auch aus überraschenden Blickwinkeln darzustellen und dabei auch eher unbekanntere Ziele zu unterstützen. Die Region soll modern, innovativ, nachhaltig und lebenswert rüberkommen. Letztlich zielt die Vorgehensweise darauf ab, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu verlängern und sie dafür zu begeistern, noch mindestens ein Mal wiederzukommen. Bei den einheimischen Gästen der Buga soll ihre regionale Identität und "Heimatverbundenheit" gestärkt werden.

Dafür will sich die Metropolregion auf der Buga 23 im Holzpavillon häuslich einrichten – quasi an prominenter Stelle also, um möglichst viele Gäste zu erreichen. Außerdem möchte man sich den Stand teilen mit etablierten touristischen Zielen der Umgebung, mit Städten, Gemeinden und Freizeiteinrichtungen.

Der Heilbronner Holzpavillon von 2019 ist dafür sicher gut geeignet – so beliebt, wie er dort war. Eine Zeit lang war sogar darüber spekuliert worden, ob das Gebäude mit seiner utopischen Anmutung, das bei vielen Besuchern damals so großen Eindruck hinterließ, in Heilbronn bleiben sollte. Doch seine Wiederverwendung in Mannheim passt thematisch auch gut zu den Leitzielen der Buga 23: "Umwelt, Klima, Energie". In dem Gebäude sollen dem VRRN nach dessen Auskunft rund 500 Quadratmeter für Veranstaltungen und Präsentationen zur Verfügung stehen.

Eine erste grobe Kostenschätzung basiert unter anderem auf Erfahrungswerten während des Mannheimer Maimarktes und wird mit rund 400.000 Euro für Sach- und Personalkosten beziffert. Für Abbau, Transport und Aufbau entstehen dem Verband hingegen keine Kosten. Die übernimmt die Buga-Gesellschaft.