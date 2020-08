Von Gerhard Bühler

Mannheim. In vielen Städten ist preisgünstiger Wohnungen Mangelware. Gegen diesen Trend gibt es in Mannheim aufgrund der frei gewordenen ehemaligen Kasernenflächen der US-Armee derzeit ein außergewöhnliches Angebot. Das städtische Wohnungsbauunternehmen GBG baut im neuen Wohngebiet Franklin mithilfe von Fördermitteln preisgünstigen Wohnraum, der für 7,50 Euro pro Quadratmeter vermietet wird. Zwischen den Rohbauten in Franklin-Mitte springen bereits fertige, mehrgeschossige Wohnhäuser ins Auge. Auch Altbauten der Amerikaner sind sichtbar erneuert und füllen sich wieder mit Bewohnern.

Knapp 2000 Menschen leben aktuell im neuen Stadtteil nahe Käfertal, über 9000 sollen es einmal werden. Einer der großen Investoren im Zentrum von Franklin ist die städtische Wohnungsgesellschaft. "Es ist eine Kernaufgabe der GBG, in Mannheim bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Wie wichtig es für die Stadt ist, mit der GBG ein leistungsfähiges, kommunales Unternehmen zu haben, zeigt sich durch die Neubauprojekte jetzt wieder eindrucksvoll", betont Oberbürgermeister und GBG-Aufsichtsratsvorsitzender Peter Kurz bei der Vorstellung der ersten fertigen Wohnprojekte.

Hintergrund Benjamin-Franklin-Village > Über 60 Jahre lang war das 144 Hektar große Areal rund um das Benjamin-Franklin-Village nahe Käfertal im Besitz der US-Armee. Das Village war mit über 8000 Bewohnern die größte amerikanische Militärsiedlung in Deutschland. Direkt angrenzend liegen die Kasernengelände der Sullivan- und Funari-Barracks. Der größte Teil des Areals ist nun für die Wohnbebauung vorgesehen, es entsteht der neue Stadtteil Franklin. Nur entlang der B 38 im Columbus-Quartier soll sich Gewerbe ansiedeln. Die verschiedenen Quartiere innerhalb von Franklin sollen unterschiedliche Wohnformen ermöglichen. Von Ein- bis Zweifamilienhäusern bis hin zum Geschosswohnungsbau, insbesondere im Zentrum, reicht die Palette. Geplant ist ein energieeffizientes Modellquartier mit neuen Angeboten der Mobilität. (ger)

In drei so genannten Laubenganghäusern an der Thomas-Jefferson-Straße sind 130 Ein- bis Vierzimmerwohnungen erstellt worden, davon 120 als geförderter Wohnraum. Dort ziehen gerade die ersten Mieter ein. Es handele sich trotz des günstigen Preises um attraktive Wohnungen auf hohem Standard, betont Kurz. Auffällig an den Fassaden sind die zahlreichen großzügigen Balkonterrassen. Die nach Energiesparstandard gebauten Häuser besitzen eine Fotovoltaik-Anlage auf den Dächern und einen Stromspeicher im Keller, mit dem auch Elektrofahrzeuge geladen werden können.

Angestrebtes Ziel sei, den derzeitigen Bestand von rund 19.000 Wohnungen auf 20.000 zu erhöhen, um den Einfluss der GBG auf dem sich vergrößernden Wohnungsmarkt der Stadt zu wahren, macht Kurz deutlich. Damit soll der Anstieg der Mieten in der Stadt etwas gebremst werden. "Wir liegen mit einem GBG-Durchschnittspreis von 6,61 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem Durchschnittspreis des Mannheimer Mietspiegels von 7,71 Euro”, berichtet GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings.

Stark vereinfachte Förderbedingungen bei Bund und Land hätten es möglich gemacht, dass die GBG nach 20 Jahren Pause nun wieder geförderten Wohnraum bauen könne, so Frings weiter. Dabei sei eine Neubaumiete von 7,50 Euro ausgesprochen günstig. Der gängige Preis am Wohnungsmarkt liegt laut Frings in Mannheim bei 11 oder 12 Euro. Er räumt an dieser Stelle gleich mit einem Irrglauben auf: Zwar brauche ein Mieter für eine geförderte Wohnung einen Wohnberechtigungsschein der Stadt. "Die Einkommensgrenze dafür liegt aber derzeit bei brutto 69.000 Euro im Jahr für eine vierköpfige Familie."

Von einer sozial schwachen Klientel könne da nicht die Rede sein. Wie Karl-Heinz Frings erläutert, hat die GBG vor, in Franklin-Mitte mithilfe von Fördermitteln insgesamt 256 günstige Mietwohnungen anzubieten. Dazu gehören auch 54 Altbauwohnungen aus amerikanischem Erbe, deren Sanierung fast abgeschlossen ist.

Zur Erinnerung an die einstigen Bewohner wurden ihr Äußeres und der Zuschnitt der Wohnungen erhalten. Es gibt auch Drei- bis Fünfzimmer-Wohnungen mit bis zu 107 Quadratmetern für große Familien. Die Nachfrage ist groß. Ein kleines Stück entfernt soll im nächsten Bauabschnitt ein weiteres Projekt mit zwei Laubenganghäusern und 84 Wohnungen folgen.

Insgesamt 60 Millionen Euro investiere die GBG in Franklin in Wohnungsneubau, so der GBG-Chef. Die städtische Gesellschaft ist nicht das einzige Unternehmen, das preisgünstigen Wohnraum schafft. Auch bei dem Projekt eines Privatinvestors sollen einer Ankündigung zufolge 217 von 307 neu gebauten Wohnungen im geförderten Wohnungsbau entstehen.