Viele Familien, die aus Syrien geflüchtet sind, leben in Kilis in ärmlichen Verhältnissen. Foto: Dedekeloglu

Von Gaby Booth

Mannheim. Auch wenn der nun zehn Jahre dauernde syrische Bürgerkrieg weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt ist, leiden immer noch viele Tausend Menschen unter den Folgen von Terror, Bomben und Hunger. Familien, die es über die Grenze in die Türkei geschafft und nicht den Weg nach Europa gewagt haben, leben dort seit Jahren unter erbärmlichen Verhältnissen. Zum Beispiel in Kilis. Die Stadt unweit von Aleppo zählte vor dem Krieg etwas über 100.000 Einwohner, mit der Flüchtlingswelle wuchs die Stadt in kürzester Zeit um mehr als das Doppelte. Heute leben mehr Flüchtlinge in Kilis und wissen nicht, wann sie in ihre zerstörten Städte in Syrien zurückkehren können.

Die ehemals ruhige türkische Stadt nahe der syrischen Grenze steht seit dem Exodus aus dem Nachbarland vor kaum lösbaren infrastrukturellen Problemen im Gesundheits- und Bildungsbereich. Viele Familien, viele Waisenkinder, viele alte Menschen leben hier seit Jahren mehr schlecht als recht. Der Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" hat nun eine Spendenaktion gestartet, die sich zum Ziel gesetzt hat, 1000 Familien (oder mehr) mit Lebensmittelpaketen zu unterstützen. Mit einer Spende von 20 Euro kann bereits eine Familie mit einem Paket mit rund 20 Kilo Grundnahrungsmitteln versorgt werden.

Um sicherzustellen, dass die Spenden wirklich bei den Menschen ankommen, die sie aktuell am dringendsten benötigen, wird der Vereinsvorstand Anfang Mai auf eigene Kosten nach Kilis reisen, um die Spendenverteilung zusammen mit einer türkischen Hilfsorganisation vor Ort zu organisieren. Unterstützt wird die Spendenaktion durch die Stadt Kilis und die Stadt Mannheim. Beide Kommunen arbeiten seit einigen Jahren in einer entwicklungspolitischen Projektpartnerschaft zusammen.

Zeitlich fällt diese Spendenaktion mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan zusammen, die Hilfe soll aber darüber hinausgehen. Mustafa Dedekeloglu, der Vorsitzende, hat den gemeinnützigen Verein im letzten Jahr gegründet, um die notleidenden Menschen in der dortigen Region zu unterstützen. In Mannheim steht mit Oberbürgermeister Peter Kurz die Stadt hinter dem Projekt, in Kilis ein Partnerverein, der sich um die Verteilung vor Ort kümmert.

"Uns war es wichtig, uns auf Menschen zu stützen, die die Region und Kultur kennen und vor Ort Netzwerke aufbauen können", sagte Dedekeloglu jetzt in einer Videopressekonferenz. Es fehle an Nahrung, an Wohnraum, an Kleidung. Die Corona-Pandemie habe die Situation noch weiter verschlimmert. "Es gibt so viele Waisenkinder, die versorgt werden müssen", bestätigt Fatma Yilmaz von dem Partnerverein. Sie ist froh über die Hilfe aus Mannheim. Die Aktion aus der Quadratestadt könnte zum Vorbild für andere Städte werden, um konkrete Hilfe zu leisten.

"Die Städte sind die entscheidenden Akteure für die großen globalen Fragen", sagt Oberbürgermeister Kurz. In den Gebieten, in denen Flüchtende als erstes Aufnahme finden, müsse praktisch und direkt geholfen werden. Schon seit ein paar Jahren engagiert sich die Stadt Mannheim im türkischen Kilis beim Aufbau eines Bildungszentrums für geflüchtete syrische Frauen. Im Sommer soll das Zentrum fertig sein und dann selbstverständlich auch Türkinnen offen stehen. Es wird Kurse in Kinder- und Altenpflege sowie Hauswirtschaft, aber auch in handwerklichen Berufen geben. Die Ausbilder haben bereits ein Schulungsangebot in Mannheim bekommen. Das Projekt ist das größte deutsch-türkische kommunale Kooperationsprojekt. Es wird von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Dabei kooperiert die Stadt Mannheim mit dem Arbeitskreis islamischer Gemeinden in Mannheim. In dem zweistöckigen Gebäude soll eine "Modellschule für lebenslanges Lernen" mit 440 Plätzen für syrische und türkische Frauen entstehen.

Info: Wer das Projekt unterstützen möchte: Spendenkonto / Empfänger: "Mannheim hilft ohne Grenzen e.V." IBAN: DE 23.6709.0000.0095 9221 04, Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG Verwendungszweck: "Spende für Kilis"