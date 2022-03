Mannheim. (mpt) Der Krieg kennt nur ein Gesicht, Hilfe und soziales Engagement aber hat vieler Gesichter. Beim Nationaltheater Mannheim (NTM) setzt man der Fassungslosigkeit über den Einmarsch in die Ukraine große Anteilnahme und eine Spendenaktion entgegen. Am Montag fand ein in Windeseile konzipiertes Benefizkonzert statt. Bassbariton Bartosz Urbanowicz hatte da bereits eine weite Wegstrecke hinter sich gebracht, um einen Lkw voller Sachspenden an die polnische Ostgrenze zu bringen.

Nach Rzeszów, seine Heimatstadt, brachte der Sänger Verbandsmaterialien, Konservendosen und Kleidung. "Er hat die Sammelaktion angestoßen", so NTM-Pressesprecherin Doreen Röder. Am vergangenen Donnerstag startete das NTM einen Spendenanruf, der eigentlich bis zum Montag dauern sollte. Doch bereits am Freitag musste man die Aktion schon wieder stoppen, so groß war die Hilfsbereitschaft. "Jemand hatte für 4000 Euro Verbandsmaterialien gekauft. Beide Lkws mit je 7,5 Tonnen waren schnell voll. Es war einfach überwältigend", betont sie. Rzeszów liegt circa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dort hat die Stadt ein Sammellager für Hilfsgüter in einer Turnhalle eingerichtet. "Es fahren ständig Transporter mit diesen Waren in die Ukraine, um sie zu verteilen", erklärt Röder.

Zunächst wie gelähmt von den Geschehnissen in ihrer Heimat, konnte Julia Faylenbogen mithilfe des Nationaltheaters ihrer Mutter bei der Flucht helfen. "Mein Bruder brachte sie von der Gegend bei Kiew an die polnische Grenze. Sie haben drei Tage gebraucht, da vieles zerstört ist und die Straßen voller Fliehender sind", sagt die Mezzosopranistin sehr aufgewühlt. Ihr Mann fuhr dann mit einem NTM-Transporter nach Polen – und von Mannheim aus noch einmal nach Rumänien, um für einen Freund eine Frau mit sechs Kindern sicher nach Deutschland zu bringen. "Die Augen der Kinder sind leer, sie sind voller Angst. Ein Kind musste gleich ins Krankenhaus, es leidet an einer posttraumatischen Störung", erklärt die Sängerin, die sich nun vor allem um ihren Bruder in der Ukraine sorgt.

Viele Ensemble-Mitglieder kommen aus Osteuropa. Das wurde beim Benefizkonzert "Das NTM für den Frieden" deutlich: Dirigent Janis Liepins stammt aus Lettland, Bariton Evez Abdulla aus Aserbaidschan, Sopranistin Viktorija Kaminskaites aus Lettland, Tenor Irakli Kakhidze aus Georgien und Basssolist Serhii Moskalchuck aus Kiew. Gemeinsam standen sie auf der Bühne.

"Der Krieg erschüttert uns, aber wir versuchen, schnell zu unterstützen", sagt Mustafa Dedekeloglu vom 2020 gegründeten Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen". 80.000 Euro konnte man bereits für die Ukraine sammeln, dank des Benefizkonzerts werden es noch etwas mehr.

Die Spenden kommen den Kriegsleidenden in der ukrainischen Stadt Czernowitz sowie in Mannheim ankommenden Geflüchteten zugute.