Von Peter Wiest

Mannheim. Schwierig, schwierig. Was soll man bloß tun an einem so außergewöhnlichen Abend? Einfach alles raus lassen, sich auf die Schenkel klopfen und laut prustend und brüllend drauf loslachen? Oder sich doch lieber leise zurücklehnen, die Augen schließen und in sich gekehrt dieser wundervollen Musik lauschen?

Aber nein: Es ist nicht wirklich eine schwierige Entscheidung. Und die Zuschauer im Mannheimer Rosengarten haben auch nicht wirklich die Qual der Wahl. Im Gegenteil: Wenn Helge Schneider dort auf der Bühne steht, geht beides. Muss beides. Das war schon immer so. Schließlich steht Entertainment pur in jeder Hinsicht auf der Setlist an solchen Abenden - von jedem etwas eben.

Doch halt! Moment mal! Ein bisschen Ordnung muss schließlich auch sei. Ohne Grund nennt einer wie Helge sonst doch so nicht sein neues Programm. Also bringt er Ordnung in sein Chaos - zumindest, so weit und so lange es in seiner Kraft steht. So folgt das "Ordnung muss sein"-Programm einem Leitfaden: erst ein Sketch mit dem schneider-typischen höheren oder tieferen Blödsinn; dann Musik. Und so weiter und immer so fort. Dass sich das Ganze dann ziemlich schnell doch miteinander vermengt und vermischt und sich ineinander verwickelt, etwa bei diesen nach wie vor völlig abstrusen Songtexten - Helge wäre nicht Helge, wäre es anders…

Eines allerdings ist dann doch zumindest ein bisschen anders als sonst an diesem Abend im Rosengarten. Nein, nicht etwa, dass Helge durchgehend kokettiert damit, hier mal wieder in der für ihn wundervollsten Stadt überhaupt gelandet zu sein - geschenkt. Und nein, auch die wenigen neuen Sketchs sind inhaltlich kaum anders als die beibehaltenen Älteren: Auch sie sind so archetypisch inhaltslos, dass sie schon fast wieder inhaltsschwer sind. Und auch die einzigartige Mimik, die Gesten und die gesamte urtypische Schneider’sche Körpersprache - alles nicht anders als sonst; alles so gut wie immer. Aber diese Musik! Die ist tatsächlich noch besser als früher.

Die Musiker, die Helge Schneider mitgebracht hat, sind alle drei und jeder auf sein Art einzigartig: Der bereits 79-jährige Schlagzeug-Veteran Peter Thoms, dem noch immer der Schalk aus dem Gesicht springt; der einfühlsame und technisch versierte Bassist Ira Coleman - und dann auch noch, wer hätte damit gerechnet, das neue deutsche Bluesgitarren-Wunder Henrik Freischlader, der gerade mit seiner eigenen Band Furore gemacht hat und unter anderem auch mit Joe Bonamassa aufgetreten ist. Was Wunder, dass da der Blues im Mittelpunkt steht. Ordnung muss eben sein! Und wenn einer wie Freischlader ansetzt zu einem seiner wundervollen Gitarrensoli, heißt es wirklich nur noch Augen schließen und genießen.

Das gibt es gleich mehrmals an diesem Abend. Und ja, siehe da: Auch Helge selbst hat den Blues. Er hat ihn mehr denn je: Wenn er auf einem seiner fast zahllosen Instrumente brilliert vom Klavier über die Orgel und das Vibraphon bis zum Saxophon und dann sogar auch noch mit der Blues-Gitarre, zeigt er sein wahres Gesicht. Na ja, eines seiner vielen wahren Gesichter eben.

Denn so ganz kann der Entertainer selbst in solche bluesigen Momenten den Schalk nicht unterdrücken. Er flicht dann mal eben schnell ein paar völlig überdrehte und ausgeflippte Töne vom Minimoog-Synthesizer ein. Oder er setzt sich an das angeblich aus dem Jahre 1746 stammende Cello, um es als Klangkörper für eine vollkommen abstruse Geschichte vom Hühnerhof, dem Fuchs und den lieben kleinen Vögeln zu missbrauchen.

Apropos kleine Vögel: Auch Helges längst legendärer "Meisenmann" darf natürlich nicht fehlen. Dabei bringt er dann endlich doch noch den kaum weniger legendären Sergej Gleithmann auf die Bühne, auf dessen Kult-Auftritt das Publikum sichtlich gewartet hat. Seit mehr als 40 Jahren ist der Künstler mittlerweile mit Helge unterwegs, und er wird es wohl auch noch ein Weilchen weiter sein. Wenn das zusätzlich auch Ira Colemann, Peter Thoms und vielleicht sogar Henrik Freischlader noch wären - dann wäre sie aber so was von im Lot, die Schneider’sche Weltordnung!