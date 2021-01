Mannheim. (dpa/pol/make) Feuer in einem Dachstuhl hat in Käfertal einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Der Brand war aus bislang unbekannten Gründen am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Straße "Vor dem Wald" ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Etwa sechs Stunden später gelang es den 48 Einsatzkräften erst, die Flammen zu löschen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich eine Person unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude sei im derzeitigen Zustand unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.