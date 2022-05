Von Harald Berlinghof

Mannheim. Sofort nach dem Maimarkt, in der Nacht zum 11. Mai, fährt gegen 3 Uhr die vorerst letzte Straßenbahn durch die Haltestelle Hauptbahnhof. Danach wird der Strom abgestellt und die Oberleitung demontiert. Der Busverkehr fährt den Willy-Brandt-Platz dann nicht mehr an. Die Sperrung des Bahnhofsvorplatzes für die Busse und Bahnen dauert voraussichtlich bis Ende September oder Anfang Oktober. Grund ist der viergleisige Ausbau der Haltestelle: Neue Gleise werden verlegt und neue Bahnsteige geschaffen.

Der Regional- und Fernverkehr des Hauptbahnhofs ist nicht betroffen. Der wichtigste Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar, an dem täglich mehr als 50.000 Fahrgäste ein- und aussteigen, muss jedoch während dieser Arbeiten von Bussen und Straßenbahnen großräumig umfahren werden. Dazu hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) einen umfangreichen Umfahrungsplan ausgearbeitet.

"Die Bauarbeiten werden für die Fahrgäste zu einer Herausforderung, dessen sind wir uns bewusst", betonte Christian Specht, Erster Bürgermeister und RNV-Aufsichtsratsvorsitzender. "Im Ergebnis werden jedoch alle von diesen Arbeiten profitieren." Der Platz werde optisch aufgewertet, es gebe Barrierefreiheit, und mit einem zusätzlichen Gleis schaffe man eine Kapazitätserweiterung. "Wir können mehr Bahnen abwickeln, die Sicherheit für die Fahrgäste wird erhöht, und wir sind im ÖPNV-Ablauf weniger anfällig für potenzielle Störungen des Verkehrsflusses", so Specht.

Zahlreiche Linien sind von der Sperrung betroffen: die Straßenbahnlinien 1, 3, 4/4A, 5/5A, 8Ex, 9Ex, 15 sowie die Buslinien 60, 63 und die Nachtbuslinie 7. Alternative Haltestellen sind Universität, Hauptbahnhof Süd (Lindenhof) sowie Kunsthalle und Tattersall. Bis hinüber nach Ludwigshafen machen sich die veränderten Routen der Linien bemerkbar. Die Linie 5, die auch von vielen Heidelberger und Bergsträßer Pendlerinnen und Pendlern genutzt wird, erfährt nur innerhalb Mannheims eine Routenänderung. Am Takt und an den Fahrzeiten ändert sich kaum etwas. Durch die Sperrung des Bahnhofsvorplatzes nutzen einige Linien die Strecke über die Planken als Ausweichroute.

Ein zusätzlicher Shuttle-Bus zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof soll den Fahrgästen entgegenkommen. "Wir haben diese Schlüsselsituation mit der notwendigen Umfahrung bewusst in die Sommerzeit gelegt", erklärte Specht. Der Autoverkehr ist am Pfingstwochenende von 3. bis 6. Juni betroffen, dann soll die Kreuzung Bismarckstraße und Kaiserring für die Bauarbeiten an den Gleisen gesperrt werden.

Die genauen Änderungen können Fahrgäste über ihre RNV-App "start.info" oder online unter www.rnv-online.de, www.vrn.de und www.bahnhofsvorplatz-ma.de einsehen. Zudem gibt es gedruckte Informationsflyer. Informationen gibt es auch über die Service-Hotline 0621/4654444. In der Bahnhofshalle und am Ausgang des Hauptbahnhofes stehen ab dem 11. Mai RNV-Teams bereit und helfen Fahrgästen während der Vorplatzsperrung weiter. "Erfahrungsgemäß ist der Informationsbedarf in der ersten Woche einer Änderung sehr intensiv, danach spielt sich das in aller Regel ein", ist Franz-Wilhelm Coppius, Betriebsleiter der RNV, zuversichtlich.