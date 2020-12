Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Entscheidung im Hauptausschuss für einen Grünhof auf dem Spinelli-Areal hat in der vergangenen Woche bei Stadträten, Mitgliedern der Bezirksbeiräte in Feudenheim und Käfertal sowie der Bürgerinitiative (BI)"Lebenswertes Feudenheim" hohe Wellen geschlagen. Am Dienstag wird das Thema im Gemeinderat abgestimmt, allerdings ist kaum zu erwarten, dass sich das Ergebnis ändert.

Die BI will den Kampf nicht aufgeben und hat alle Stadträte angeschrieben. "Die Aussage, dass es keine Alternativen zu Spinelli gibt, muss korrigiert werden", heißt es in dem Schreiben. Zudem schlägt die BI vor, die Kannenberg-Industriebrache im Industriegebiet Fahrlach als Standort in Betracht zu ziehen. Das Gelände stehe seit Jahren leer und sei sicherlich geeigneter als ein Wohngebiet im Grünzug. "Da der Zentrale Betriebshof auf Spinelli im Bezirksbeirat Feudenheim keine einzige Zustimmung erhielt und auch von den Umweltverbänden BUND und Nabu abgelehnt wird, wäre es sinnvoll, die Entscheidung zu vertagen und sorgfältig zu beraten", so die BI.

Das Kannenberggelände sei bei der allgemeinen Standortprüfung 2018 mit untersucht worden, erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Im Ergebnis sei das Grundstück mit seinen 16.800 Quadratmetern für einen zentralen Betriebshof mit einem Flächenbedarf von circa 30.000 Quadratmetern nicht groß genug. "Darüber hinaus befindet sich das Gelände in Privatbesitz und ist aktuell nicht verfügbar", so der Sprecher.

Zu den Gegnern des Vorhabens zählt auch die Fraktion FDP/Mittelstand für Mannheim. "Es ist völlig unverständlich, warum die Stadt genau das gleiche Konzept nochmals vorlegt, das vor zwei Jahren keine Mehrheit gefunden hat", betont die Feudenheimer Stadträtin Birgit Reinemund.

Auch bei den Grünen rumort es: Weil seine Partei für den Standort Spinelli gestimmt hat, ist Markus Risch (Grüne) aus dem Feudenheimer Bezirksbeirat ausgetreten. "Wir bedauern, dass diese Entscheidung Herrn Risch bewogen hat, von seinem Amt zurückzutreten", erklärte Fraktionssprecherin Stefanie Heß am Montag. "Als Fraktion ist uns an einem guten und offenen Austausch und der Zusammenarbeit mit den Bezirksbeiräten gelegen. Nicht immer können Entscheidungen dabei im Konsens getroffen werden, da es unsere Aufgabe als Fraktion ist, deren Tragweite für ganz Mannheim zu bedenken. Wir versuchen, dies aber immer transparent zu gestalten. So auch bei der Entscheidung für einen Grünhof auf Spinelli."