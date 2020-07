Mannheim. (pri/rl) Eine größere Grünfläche am Neckarufer ging am Montagabend in Flammen auf. Gegen 17.50 Uhr soll das Feuer in der Neckarstadt zwischen Neckar und Inselstraße ausgebrochen sein. Die Feuerwehr ist mit 38 Einsatzkräfte und mehreren Tanklöschfahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand mit mehreren Strahlrohren löschen, wobei starker Wind den Löscheinsatz erschwerte.

Das Löschwasser wurde zunächst aus den Tanks der Feuerwehrfahrzeuge entnommen. Im weiteren Verlauf dann aus dem Hydrantennetz. Die zuerst eingesetzten Kräfte der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Nord Seite 2 von wurden von den Freiwilligen Feuerwehrabteilungen Innenstadt und Nord unterstützt.