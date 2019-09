Von Gerhard Bühler

Mannheim. Heidelberg hat einen, Karlsruhe hat sie, Frankfurt auch, und Hamburg sowieso: öffentliche Trinkwasserspender. An ihnen kann die Bevölkerung gratis ihren Durst löschen. Das kommt besonders bei Affenhitze gut an und ist umweltbewusst, da kein Verpackungsmüll produziert wird. Grüne und die CDU in Mannheim wollen, dass die Stadt sich diesem urbanen Trend anschließt und haben entsprechende Anträge verfasst. Die waren am Dienstag Thema im Hauptausschuss des Gemeinderats. Zeitlich hatten die Grünen ganz klar die Nase vorn, denn die Fraktion hatte bereits während des Rekordsommers 2018 die Idee, Trinkwasserbrunnen an zentralen Stellen in Mannheim aufzustellen. Im vergangenen Juli nun hat die CDU einen ähnlich gelagerten Antrag gestellt.

Die Grünen argumentieren mit dem Gesundheitsaspekt für die Bevölkerung - besonders an heißen Sommertagen. Denn wer sich gratis Wasser abzapfen könne, greife unter Umständen nicht auf zuckerhaltige Getränke zurück. Zudem könnten mitgebrachte Mehrwegbehälter wieder aufgefüllt werden, wodurch anfallender Plastik-Müll von gekauften Getränken vermieden werde.

Auf Konversionsflächen und in Neubaugebieten sollten nach Ansicht der Grünen flächendeckend solche Wasserspender eingeplant werden. Denn beim Aufbau neuer Infrastruktur ließe sich das einfach und kostengünstig realisieren. Stark frequentierte Stellen wie Spiel- und Sportstätten, Parks sowie die Rhein- und Neckarpromenade müssten ebenfalls mit Trinkwasserbrunnen ausgerüstet werden. Die Umweltpartei forderte außerdem, dass die städtische Klimaschutzagentur und der Wasserversorger MVV die Einrichtung von Trinkwasser- und Nachfüllstationen für die Einwohner unterstützen. Denn das Nachfüllen von mitgebrachten Wasserflaschen trage auch zum Umweltschutz und der Sauberkeit der Stadt bei, hieß es im Antrag.

Die Christdemokraten haben ihren Antrag für die Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet etwas moderater formuliert: Die Stadtverwaltung solle in Kooperation mit der MVV prüfen, ob und wie es ermöglicht werden kann, öffentliche Trinkwasserspender an stark frequentierten Orten aufzustellen. Auch die CDU argumentiert mit dem Gesundheits- und den Umweltaspekt. Und mehr noch: Wasserspender hätten das Potenzial, zu mehr Lebensqualität und einem moderneren Image der Stadt beizutragen. Dies gelte auch für die Wasserspender in öffentlichen Schulen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) versprach, dass Rathaus und MVV gemeinsam prüfen, wie und ob sich der Vorschlag umsetzen lässt. In Gebäuden seien Trinkwasserspender einfacher zu realisieren als im öffentlichen Raum, gab Kurz zu bedenken und machte auf etwaige Schwierigkeiten aufmerksam: "Wir haben in Deutschland Hygienevorschriften, die es woanders nicht gibt."

An Orten wie dem Hauptbahnhof, dem Paradeplatz und dem Vorplatz des K 1-Karrees, dem Alten Messplatz oder dem Unteren Luisenpark könnten Trinkwasserbrunnen realisiert werden, stellte Kurz in Aussicht. Entsprechende Vorschläge würden dem Gemeinderat in den kommenden Etatberatungen gemacht. Außerdem wies der Oberbürgermeister am Ende seiner Ausführungen darauf hin, dass in der Innenstadt bereits zwei Trinkwasserbrunnen existieren - und zwar schon seit langem: "Links und rechts des Wasserturms gibt es heute schon solche Wasserspender, es weiß nur kaum jemand."