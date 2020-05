Von Volker Endres

Mannheim. Zwei junge Damen praktizieren auf der Wiese Yoga-Übungen in der Morgensonne. Eine Spaziergängerin führt ihren Hund am Weg entlang, Kinder toben auf dem neuen Burgspielplatz – so stellt sich die Stadtverwaltung die Nutzung der kleinen Parks in den Quadraten vor. Die Innenstadt bietet nur wenige Grünflächen. Mit Blick auf die Bundesgartenschau sollen sie aber nun nach und nach aufgewertet werden. Den Anfang machten der Lameygarten und die Lauerschen Gärten in den Quadraten R 7 und M 6, die für fast 800.000 Euro komplett saniert wurden.

"Wir wollen diese Aufenthaltsorte aufwerten", sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) beim Rundgang. Mit dem neuen Pflanzkonzept – weg von dichten, abschirmenden Hecken hin zu Stauden mit offenen Blickrichtungen in die Parks hinein und auch heraus – ist dies gelungen. "Wir haben die Strauchflächen geöffnet und durch relativ pflegeleichte Mischbepflanzung ersetzt", erläutert Landschaftsarchitektin Ulrike Mann. Manuela Gräf sah diese Vorgabe hervorragend umgesetzt: "Ich verbringe hier meine Mittagspause", erklärte die Angestellte, "und es ist alles viel freundlicher geworden." Nach einem Jahr Arbeit ist der Lameygarten fast fertig. "Die Beregnungsanlage im Rasen fehlt noch", erklärt Markus Roeingh, Leiter des städtischen Fachbereichs Klima, Natur und Umwelt. Dafür kann auf dem eingezäunten Kinderspielplatz mit seinen Klettergerüsten, Rutschen und Schaukeln schon getollt werden. "Wir haben mit der Burg das Thema der Festungsmauer aufgegriffen", erklärt Carl Schüller aus dem Fachbereich Grünflächen und Umwelt.

In den Lauerschen Gärten im Quadrat R 7 stellt der Spielplatz hingegen eine Blumenwiese dar. Ansonsten wurden auch hier neue Blickachsen geschaffen, die Bepflanzung erneuert, gärtnerische Glanzarbeit geleistet und die Wegeführung geändert. Die Skulptur "Springendes Fohlen" von Renée Sintenis wurde, in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle, saniert und ein wenig mehr in den Mittelpunkt gerückt, wie auch die namenlose Flötenspielerin im Lameygarten mittlerweile wieder ein kleiner, kultureller Blickfang ist.

Beendet ist die Arbeit damit aber noch nicht. So wurden im Scipio Garten im Quadrat N 5 bislang nur kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt. Schillerplatz (B 3), Georg-Lechleiter-Platz (Schwetzinger Vorstadt) und auch die Wasserturmanlage auf dem Friedrichs- platz stehen im Vorfeld der Bundesgartenschau ebenfalls noch vor einer Auffrischung.

Während Roeingh hofft, dass die Neugestaltung auch von den Bürgern wertgeschätzt wird, freut sich Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) über die ersten Schritte: "Gerade in der Innenstadt brauchen Kinder ein gutes Spielangebot", verweist sie auf die neugestalteten Spielplätze und den ökologischen Aspekt der beiden Mini-Parks: "In der dicht bebauten Innenstadt bieten sie Tierarten einen Lebensraum und tragen zu einem ausgeglichenen Klima vor allem bei hohen Sommertemperaturen bei." Mit der Bepflanzung habe man den gestiegenen Temperaturen schon Rechnung getragen, ergänzte Ulrike Mann.