Eine Prostituierte nimmt an einer Haustür eine mit Lebensmitteln und Informationsmaterial gepackte Tasche der Beratungsstelle «Amalie» entgegen. Foto: dpa​

Mannheim. (RNZ) Die Mannheimer Beratungsstelle Amalie hat seit November in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen die Sonderausstellung "Gesichtslos – Frauen in der Prostitution" gezeigt. Am Sonntag ist die Ausstellung nun zu Ende gegangen. Über 3000 Besucher und mehr als 20 Gruppen – darunter Schulklassen und Studentengruppen – haben sich die Ausstellung und die 40 Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotografen Hyp Yerlikaya angeschaut. Zahlreiche Ehrenamtliche von Amalie waren tatkräftig involviert und haben öffentliche Führungen durch die Ausstellung angeboten.

Mit vielen Klischees behaftet

"Diese Frauen benötigen eine Lobby. Umso wichtiger finde ich, dass wir mit der Ausstellung um einen großen Schritt weitergekommen sind, wenn es um das Sichtbarmachen der Schicksale derer Frauen geht, die sich oft unfreiwillig prostituieren müssen", sagt Diakonie-Direktor Michael Graf. "Das gesellschaftliche Tabuthema, dem sich die Ausstellung widmen soll, konnten wir einem breiten Publikum zugänglich machen und den Frauen endlich ein Gesicht geben." Das Thema Prostitution sei mit vielen Klischees und falschen Vorstellungen behaftet. Oft handele es sich um Zwangs- und Elendsprostitution. Die betroffenen Frauen würden stigmatisiert und lebten am Rande der Gesellschaft.

"Uns war es wichtig, das Thema zugänglich zu machen und gleichzeitig den Frauen eine Stimme zu geben, die bereits ihr Gesicht verloren haben", ergänzt Hyp Yerlikaya.

Auch in Zukunft wird das Thema Prostitution Beachtung finden – die Ausstellung "Gesichtslos" wird auf Wanderschaft gehen: Es haben sich bereits aus mehreren Städten Interessenten gemeldet, die die Ausstellung bei sich zeigen wollen. "Wir unterstützen das Vorhaben und die Idee, das Thema weiterhin in die Welt zu tragen", bestätigt auch Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach.