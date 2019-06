Mannheim. (pol/mün)

Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei löste eine 57-jährige Bewohnerin am Pfingstsonntag im Mannheimer Stadtteil Rheinau aus.

Die Frau wollte sich gegen 18 Uhr ihr Essen zubereiten, ließ das aber offenbar längere Zeit unbeaufsichtigt auf der Herdplatte stehen. Das teilt die Polizei mit.

Der Rauchmelder löste aus und von Außen war eine starke Rauchentwicklung in dem Haus in der Relaisstraße zu sehen. Deshalb rückte die Berufsfeuerwehr Mannheim mit einem Löschzug der Feuerwache Süd an.

Die 57-Jährige war vermutlich nicht mehr in der Lage, die Tür zu öffnen. So verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung.

Durch das angebrannte Essen war bis dahin noch kein offenes Feuer entstanden.

Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Rettungswagen und Notarzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus aufgenommen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau war mit 3 Streifenwagen eingesetzt.