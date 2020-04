Öffnet erst am Samstag: das Modehaus Engelhorn in den Planken. Foto: Gerold

Von Volker Endres und Olivia Kaiser

Mannheim. Es ist ein bisschen wie Spießrutenlaufen bei Galeria-Kaufhof. Mit rot-weißem Absperrband wird der Kunde auf einem Zickzack-Kurs gehalten, denn ganze Teile des Erdgeschosses sind abgesperrt, damit die zulässige Größe der Verkaufsfläche gewahrt bleibt. Auf 800 Quadratmetern bietet das Kaufhaus einen teils seines Sortiments an. Zusätzlich hat die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss wieder geöffnet. Viele Kunden sind allerdings im Haus nicht unterwegs.

So verhält es sich am Donnerstagnachmittag in den meisten Läden auf den Planken, die geöffnet haben – obwohl auf der Einkaufsmeile bei Weitem keine gähnende Leere herrscht. An den Schaufenstern kleben Zettel, die besagen, wie viele Kunden gleichzeitig das Geschäft betreten dürfen. Wer sich auf eine ausgiebige Shopping-Tour gefreut hat, wäre ohnehin enttäuscht worden, denn einige Läden hatten noch geschlossen. Einzelhändler mit mehreren Filialen in der City haben meist nur eins ihrer Geschäfte geöffnet.

"Am Samstag um 10 Uhr geht es wieder los", sagt Andreas Hilgenstock. Der geschäftsführende Gesellschafter der Engelhorn Gruppe kündigt damit die Wiedereröffnung der drei großen Häuser in der Innenstadt an. Lediglich mit Wäschehaus, Strumpfhaus und zwei Modelabels war Engelhorn diese Woche wieder vertreten. Das Quartier Q 6/Q 7 ist mit dem Großteil seiner Einzelläden seit Mittwoch wieder zurück am Markt.

"Es war klar, dass die Beschränkung keiner Überprüfung vor Gericht standhält", sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City. Deshalb habe das Land Baden-Württemberg auch keinen Einspruch erhoben, als das zuständige Verwaltungsgericht in Sigmaringen der Klage eines Händlers stattgegeben hatte, der in seinem Haus in Ulm ebenfalls eine Fläche von 800 Quadratmetern für die Wiedereröffnung nach der Landesverordnung absperren wollte. Hessen und Rheinland-Pfalz hatten dies von vornherein ermöglicht. "Deshalb war auf unserer Fläche im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim auch schon eine Verkaufsfläche freigegeben", erklärt Hilgenstock.

Am Samstag sollen abgetrennte Flächen in Modehaus, Sporthaus und "The Box", dem ehemaligen Trendhaus, folgen. Jeweils mit einem Querschnitt des gesamten Angebots. Immerhin entsprechen die 800 Quadratmeter im Haupthaus lediglich etwas mehr als einem Drittel der Fläche des Erdgeschosses. "Wir werden ein Damen- und Herrensortiment haben", sagt Andreas Hilgenstock.

Im Sporthaus konzentriere man sich auf Angebote für die Hobbyläufer, die in den vergangenen Wochen ihrem Sport treu bleiben konnten. Man werde streng darauf achten, die Hygienevorschriften in allen Bereichen zu erfüllen. So stehe an allen Eingängen Desinfektionsmittel zur Verfügung und die Mitarbeiter werden darauf achten, dass nur die zugelassene Kundenzahl in die Häuser kommt.