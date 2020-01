Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Es geht längst um Gefühle und nicht mehr nur um soziale und ökonomische Fragen", schreibt Insa Wilke, die Programmleiterin des Literaturfests "Lesen.Hören". Um große Gefühle wie Liebe – sei es zu Menschen, Tieren, Musik oder Gedichten von Hölderlin – drehen sich viele Programmpunkte des Festivals, das der verstorbene Roger Willemsen ins Leben gerufen hat. Es findet vom 21. Februar bis zum 8. März statt und will anregen zum Nachdenken, Diskutieren und Zuhören. Die meisten Veranstaltungen finden in der Alten Feuerwache statt, doch es gibt Exkursionen ins Atlantis Kino und ins Technoseum.

Zur Eröffnung am Freitag, 21. Februar, kommt Katja Riemann um 20 Uhr in die Alte Feuerwache und liest aus ihrem Buch "Jeder hat. Niemand darf". Darin hat sie Geschichten aufgeschrieben, die sie während ihrer Lesung bei der 2016er Ausgabe von "Lesen.Hören" erzählt hat. Geschichten wie die über Denis Mukwege und Kasereka Lusi, die im Ostkongo gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe kämpfen. Es porträtiert Molly Melching, die senegalesische Dorfgemeinschaften über Mädchenbeschneidung aufklärt. Diese Menschen lernte Riemann bei ihren Reisen als Unicef-Botschafterin kennengelernt hat.

"Was hast du hinter dir gelassen?" heißt das Buch der jemenitischen Autorin Bushra al-Maktari, die 1979 in Sanaa geboren wurde und 2011 die Proteste gegen den Autokraten Ali Abdallah Saleh mit anführte. Ihr Buch erzählt also nicht nur vom Schrecken der Gegenwart, sondern lässt auch das Land aufscheinen, dass der Jemen auch einmal war: Heimat. Die Autorin selbst kann nicht aus dem Jemen anreisen. Dafür aber die Schauspielerin Julia Koschitz, die aus dem Buch liest. Mit Jennifer Bose von der Hilfsorganisation Care und "Ärzte ohne Grenzen" Jana Brandt befragt sie Jörg Armbruster, der lange Jahre Korrespondent der ARD für den Nahen und Mittleren Osten war. Der Jemen-Abend findet am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache statt.

Julia Koschitz. Foto: dpa

270 Jahre ist es her, dass der Dichter Friedrich Hölderlin in Lauffen am Neckar geboren wurde. Grund genug für einen Hölderlin-Abend am Dienstag, 3. März, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache. Dichterin Ulrike Almut Sandig, die Rapperin Dr. Bitch Ray, den Schriftsteller Karl-Heinz Ott und der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz lesen Hölderlin und bringen einen Vers oder einen Satz mit, der zu ihnen gesprochen hat. Nach dem Motto: Ein Satz für Hölderlin! Zum Abschluss am Sonntag, 8. März, laden Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn, Autorin Nele Pollatschek, Schriftsteller Michael Köhlmeier und Literaturkritiker Denis Scheck um 11 Uhr in die Alte Feuerwache ein, um über ihre Lieblingsklassiker zu sprechen. Als Nachklapp kommt am 15. Mai Doris Dörrie in die Alte Feuerwache, um unter dem Motto "Lesen.Schreiben.Atmen" über die Bücher ihres Lebens zu sprechen.

Begleitend zum Festival gibt es auch ein Programm für Kinder und Jugendliche, das in Kooperation mit der Stadtbibliothek entstanden ist. Zusammen mit Autoren verfolgen die Teilnehmer die Spur von Smartphone-Zombies, treffen mutige Wikinger auf ihrer Suche nach Sonnensteinen und lernen das Einhorn von Ritter Rost kennen. Und auch der Grüffelo ist zu Gast.

Info: Tickets gibt es bei allen RNZ-Geschäftsstellen, online unter www.altefeuerwache.com, telefonisch unter der Rufnummer 0180/6 05 04 00 und im Café der Alten Feuerwache (Sonntag bis Donnerstag 12 bis 1 Uhr und Freitag bis Samstag 12 bis 3 Uhr). Beide Festivalprogramme gibt es im Internet unter https://altefeuerwache.com/lesen-hoeren-14-2020/