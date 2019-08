Mannheim. (RNZ) Die Reparaturarbeiten an der Gondoletta-Anlage im Luisenpark sind im Gange und die Bötchen können zügiger als gedacht wieder ihre gewohnten Runden auf dem Kutzerweiher drehen. Am morgigen Freitag, 2. August, wird der Betrieb pünktlich mit Parköffnung ab 9 Uhr volle Fahrt aufnehmen. Es war nicht, wie zunächst gemutmaßt, eine defekte Ölpumpe, die das Gefährt lahm legte, sondern eine Störung in der Elektronik. Diese wird im Moment behoben.

Update: 1. August 2019, 20 Uhr

Mannheim. (RNZ/szok) Die Gondoletta-Anlage im Luisenpark wird wegen Reparaturarbeiten einige Tage still stehen, teilt der Luisenpark mit. Hinter dem Stillstand steht vermutlich eine defekte Ölpumpe im Maschinenraum. Die Technik unter Wasser wurde geprüft und funktioniert dagegen einwandfrei.

Am kommenden Donnerstag sollen die Ölpumpen von einer Spezialfirma kontrolliert werden. Falls diese defekt sind, müssen Ersatzpumpen bestellt und eingesetzt werden. Dies könne etwa drei Tage dauern, hieß es.

Als Alternative zur Gondoletta könnten die Duojingbahn vom Haupteingang über China-Garten und Eingang Fernmeldeturm bis zum Westende des Kutzerweihers mit Ein- und Ausgang Unterer Luisenpark genutzt werden.

Besucher und Besucherinnen werden vor Ort und im Internet informiert, sobald die Anlage wieder in Betrieb ist.