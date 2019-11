Schon vor der Eröffnung kamen die ersten Weihnachtsmarkt-Besucher auf einen Glühwein an den Stand von Peter Schneider. Seit 40 Jahren ist er als Betreiber von „Peters Schlösschen“ eine Institution des Budenzaubers am Wasserturm. Hier war der Lichterglanz nach Einbruch der Dunkelheit besonders stimmungsvoll. Fotos: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Mit einer Anstrengung in drei Akten eröffneten Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) am Montag das weihnachtliche Treiben in der Innenstadt. Um 18 Uhr erklärte er den Weihnachtsmarkt am Wasserturm für eröffnet. Glühwein gab es hier aber schon vorher. Direkt um 11 Uhr dampften am Wasserturm die ersten Becher mit dem Heißgetränk.

Nein, die Zeit, als Oberstufenschüler aus den benachbarten Lehranstalten die Hofpause gegen 10.30 Uhr nutzten, um schnell an den Wasserturm zu flitzen und die zweite Tageshälfte mit einem Glühwein einzuläuten, gehören der Vergangenheit an. „Wir dürfen die Stände wirklich erst um 11 Uhr öffnen“, versicherte Peter Schneider.

Der Betreiber von „Peters Schlösschen“ ist seit 40 Jahren eine Institution am Wasserturm. Kein Wunder also, dass sich gleich zum Auftakt Stammkunden bei ihm einfanden. Einer zumindest. Peter Schürch aus Neckarau, den alle Welt nur „Schorsch“ nennt, hatte schon eine Minute nach 11 seinen ersten Glühweinbecher in der Hand. „Das ist wie beim Skifahren: Das Saison Opening und der Saisonabschluss sind feste Termine. Und nicht nur das. „Unter der Zeit bin ich selbstverständlich auch noch das ein oder andere Mal hier.“

Ob Schürch wirklich den ersten Glühwein auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt des Jahres 2019 getrunken hat? Schwer zu sagen, denn auch an anderer Stelle hatte sich längst Stammkundschaft eingefunden. Während Weihnachtsmarkt-Chef Jan Goschmann noch mit Feuerwehr und Polizei auf der letzten Begehungsrunde war und die Transportfahrzeuge der Händler teilweise noch „Engelsgasse“ und „Knecht-Ruprecht-Weg“ zuparkten, hatten Willi und Ursula Karle ebenfalls schon ihren Glühwein vor sich. „Wir sind jedes Jahr die Ersten“, versicherte das Rentnerpaar aus der Mannheimer Gartenstadt. Dafür komme man eigens mit der Straßenbahn an den Wasserturm. Als am Abend der Bürgermeister den offiziellen Ausschank einläutete waren beide schon längst wieder zuhause.

Wahrscheinlich werden auch sie den Weihnachtsmarkt noch häufiger besuchen, denn wie Peter Schneider hat auch Standbetreiber Nico Metz eben seine Stammgäste. „Natürlich kommen viele erst am Abend, aber echte Stammkunden kommen den ganzen Tag über“, fasste das Peter Schneider zusammen, der seit dem vergangenen Jahr sogar Reservierungen entgegennimmt. „Gerade unser neues Kaminzimmer ist sehr beliebt.“ Hier hat sich auch Peter Schürch schon einquartiert. „Wenn man mit acht oder zehn Leuten unterwegs ist, ist so eine Reservierung eine gute Sache. Sonst bekommt man ja keinen gemeinsamen Platz.“

Auch der „Besondere Weihnachtsmarkt“ auf den Kapuzinerplanken, wo Grötsch um 17.30 Uhr zu den karibischen Klängen von Mocabo mit Sängerin Jutta Gückel vorbeischaute, hatte einen Frühstart hingelegt, waren die Buden schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung dicht umlagert, ging der erste Glühwein wohl ebenfalls schon über die Theke, wie auch bei Markus Rick im Mannheimer Märchenwald auf dem Paradeplatz.

Hier läutete Grötsch bereits um 17 Uhr das weihnachtliche Treiben ein, entzündete symbolisch die festlichen Lichterketten in den Haupteinkaufsstraßen und gab damit den Startschuss für Einkaufs- und auch Glühweinvergnügen in der Innenstadt. Deutlich wurde dabei vor allem eins: „Die Leute freuen sich auf den Weihnachtsmarkt. Und natürlich auf den Glühwein“, sagte Peter Schneider schon am Vormittag.