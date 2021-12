Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Stadt prozessiert derzeit gegen den Betreiber eines Restaurants in der Innenstadt, da dieser mit einem Grill arbeitet, der aufgrund des geänderten Bebauungsplans nicht zulässig ist. Es ist das nächste Kapitel in der nicht enden wollenden Geschichte um den Grillrauch. Vor allem im Sommer hängen bei bestimmten Wetterlagen die Rauchschwaden über der Innenstadt, wabern sogar über den Marktplatz, und es riecht stark nach Holzkohle.

Seit der Petitionsausschuss im Januar 2018 den Marktplatz inspizierte, hat sich einiges bewegt: Ein von der Verwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten bezüglich einer Geruchsbelästigung durch den Rauch der über 20 Grillrestaurants und Dönerbuden rund um den Marktplatz kam im Juni vergangenen Jahres zu dem Ergebnis, dass der Schwellenwert von zehn Prozent innerhalb eines Jahres dort und in der Umgebung überschritten wird – in manchen Quadraten sogar um das Doppelte.

Anwohner leiden unter Geruchsbelästigung

Der Gemeinderat sorgte daraufhin in einem Aufstellungsbeschluss dafür, dass keine weiteren Holzkohlegrills – oder andere Grills, die eine derartige Geruchsbelästigung erzeugen – in dem Gebiet betrieben werden dürfen. Das "Verbrennungsverbot für Festbrennstoffe und Gas in offenen Grills" ist seit Februar im Bebauungsplan festgelegt, gilt aber ausschließlich für neue Baugenehmigungen. Seither gab es im Geltungsbereich einen neuen Bauantrag, wie ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage erklärte.

Gegen diesen Antragsteller läuft der Prozess. Um welche Art Grill es sich bei der juristischen Auseinandersetzung genau handelt, wollte ein Stadtsprecher nicht kommentieren. Nur so viel: "Die Stadt hat eine Anlage nicht genehmigt, weil sie dem geltenden Bebauungsplan widerspricht." Über dieses Verbot habe sich der Betreiber hinweggesetzt.

Sein Restaurant ist weiterhin geöffnet. Genau dieser Umstand verärgert Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins östliche Innenstadt: "Man hätte das Lokal schließen sollen, bis er die Mängel beseitigt hat." Denn was nützten die Vorschriften, wenn es so einfach sei, sie nicht zu befolgen? Der Stadtsprecher gibt allerdings zu bedenken, dass man verpflichtet sei, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Doch auch die bestehende Gastronomie wird in die Pflicht genommen: Im Bundesimmissionsschutzgesetz ist festgelegt, dass Anlagen so zu betreiben sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden müssen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Das bedeutet, die Gastronomen müssten eigentlich Filteranlagen einbauen, die bis zu 90 Prozent der Geruchsbelästigung neutralisieren. Solche Anlagen gibt es, sie kosten allerdings zwischen 20.000 und 30.000 Euro.

Deshalb hatte die Grünen-Fraktion eine mögliche Bezuschussung ins Spiel gebracht, doch das sei nicht vorgesehen, so der Stadtsprecher. Derzeit hat nur ein Restaurant eine entsprechende Filteranlage eingebaut. Laut Stadt ist die allerdings nicht ausreichend und müsste eventuell nachgerüstet werden. Zwei weitere Restaurants hätten ein ernsthaftes Interesse und stehen in Verhandlung mit einem Anlagenbauer. "Das alles läuft sehr zäh und ist für die betroffenen Anwohner natürlich nicht sehr befriedigend", erklärt Ockert. "Die Grillrestaurants gehören zur Innenstadt. Es geht nicht darum, dass sie schließen sollen, aber die Geruchsbelästigung muss aufhören." Er hofft, dass mehr Bewegung in die Sache kommt, wenn das Umweltforum, wie angekündigt, noch einmal Messungen am Marktplatz vornimmt.

Vielleicht passiert das aber auch schon früher: Die Stadtverwaltung will nach eigener Aussage noch in diesem Jahr ein förmliches Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz einleiten. Dabei erfolge zunächst eine Anhörung bei den betroffen Bestandsanlagen mit Holzkohlegrills. Daran schließe sich eine Anordnung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz an. "Darin werden Fristen zur Nachrüstung festgelegt", erklärt der Stadtsprecher.