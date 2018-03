Mannheim. (dpa/lsw) Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen einen jungen Mann erhoben. Der Beschuldigte habe im September in der nordbadischen Stadt einen Streitgegner mit einer abgebrochenen Flasche an Nase und Hand verletzt, teilte die Justiz am Donnerstag mit. Anschließend verletzte der zur Tatzeit 20-Jährige einen Passanten am Hals - das Opfer erlitt eine offene Wunde nahe der Luftröhre. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Täter eine tödliche Verletzung in Kauf genommen. Der Beschuldigte bestreitet den Vorwurf und sagt, er habe sich nur gewehrt.