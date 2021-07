Mannheim. (RNZ/lyd) Wie die Stadt Mannheim mitteilt, ist es dem zuständigen Fachbereich gelungen, ein Öffnungskonzept für das Gartenhallenbad Neckarau zu entwickeln. Ab kommenden Montag, 19. Juli, steht somit den Vereinen das erste Hallenbad wieder zur Verfügung.

Auch die Öffentlichkeit kann dann das Bad zu bestimmten Öffnungszeiten nutzen, allerdings ohne die Sauna: Donnerstags ab 13 Uhr und am Wochenende von 12 bis 19.30 Uhr können Gäste im Gartenhallenbad in jeweils zwei Zeitslots schwimmen. Die Zeitslots reichen donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr sowie 17 bis 20.30 Uhr und am Wochenende von 12 bis 15.30 Uhr sowie 16 bis 19.30 Uhr. Diese Regelung gilt bis zum 13. September.

Wie für die Freibäder muss auch für den Hallenbadbesuch zuvor ein E-Ticket gekauft werden, da die Kontaktdaten erfasst werden müssen. Hauptsächlich für Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, ist die Kasse im Gartenhallenbad Neckarau donnerstags von 13 bis 14.30 Uhr besetzt. Im Gartenhallenbad gelten die Tarife von 4,20 Euro für Vollzahler und 2,50 Euro für Begünstigte. Mehrfachkarten und Saisonkarten werden ausgesetzt.

Der Fachbereich Sport und Freizeit weist darauf hin, dass zu den jeweiligen Barverkaufszeiten in allen Bädern Eintrittskarten für sämtliche Bäder gekauft werden können, immer für sieben Tage im Voraus. Ein negativer Schnelltest oder ein Impfnachweis ist für den Schwimmbadbesuch derzeit nicht erforderlich. Alle weiteren Informationen über den Schwimmbadbesuch sowie den Kartenkauf finden Sie unter www.schwimmen-mannheim.de.