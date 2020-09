Mannheim. (alb) Kaum sind die Sommerferien in Baden-Württemberg zu Ende und hat das neue Schuljahr begonnen, muss die komplette Kursstufe I (elfte Klasse) des Liselotte-Gymnasiums in der Mannheimer Oststadt bereits wieder zu Hause bleiben. Nach RNZ-Informationen sind 80 Schüler betroffen, das Gesundheitsamt der Stadt ordnete für sie am Wochenende eine 14-tägige Quarantäne ab dem letzten Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Schülerin an. Diese war am Donnerstag zum letzten Mal im Unterricht erschienen und kurze Zeit später positiv getestet worden.

Ein weiterer Fall betrifft eine sechste Klasse des Gymnasiums, die Schüler sind ebenfalls in Quarantäne. Das Gesundheitsamt geht bislang davon aus, dass zwischen den infizierten Schülern kein Zusammenhang besteht. Wie viele Lehrer an der Schule betroffen sind, dazu machte die Behörde keine Angaben.

Die Gymnasiasten werden nun, soweit möglich, per digitalen Lernplattformen und Videokonferenzen unterrichtet. Bislang sind in Mannheim 885 Personen genesen, die Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in der Stadt aktuell 118 Erkrankte. Für Schüler und Lehrer, die keinen engen Kontakt zu den betroffenen Gymnasiasten hatten, gilt kein erhöhtes Infektionsrisiko.