Von Harald Berlinghof

Mannheim. Lichtgeschwindigkeit im Boden, unter den Gehsteigen und im Straßenraum ist eigentlich nichts Neues mehr. Die Glasfasernetze, die für schnelles Internet sorgen und die mehr und mehr die alten Kupferkabel ersetzen, sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Und das ist auch dringend notwendig, denn international hat die Bundesrepublik in diesem Bereich noch einen enormen Nachholbedarf. Selbst in Großstädten wie Mannheim klagen viele Unternehmen über zu langsames und behäbiges Internet.

Die Stadt hat deshalb erst vor gut einer Woche im Gemeinderat eine Digitalisierungsstrategie beschlossen, die auch den Ausbau des Glasfasernetzes in der Quadratestadt umfasst. Jetzt erfolgte der Spatenstich zu einem Projekt, das die Stadt Mannheim, den Betreiber Vodafone und das Unternehmen Deutsche Glasfaser gemeinsam in Angriff nehmen. Zur Schaufel griffen neben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz auch Nils Reif (Vodafone) und Frank Geltlinger (Deutsche Glasfaser).

Bei dem Projekt handelt es sich um die Anbindung von zunächst neun Mannheimer Gewerbegebieten in den Stadtteilen Neckarau, Neuostheim, Friedrichsfeld und Oststadt. Der Breitbandausbau auf insgesamt rund 23 Kilometern Länge soll bis zum Ende des Jahres Übertragungsraten in beide Richtungen - also Download und Upload - bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen.

Für Großunternehmen mit noch höherem Daten-Durchfluss sind Hochleistungs-Anschlüsse vorgesehen. Vorbei soll es sein für rund 1000 Unternehmen mit dem "Welt-Weiten-Warten" (www). Dabei übernimmt die Deutsche Glasfaser die Verlegung der Kabel im Boden. Vodafone betreibt das Netz und liefert die notwendigen Anbieter-Dienste.

"Die digitale Infrastruktur ist heute ein ganz wesentlicher Beitrag zur Attraktivität auch des Wirtschaftsstandortes Mannheim", so Oberbürgermeister Kurz in seiner Begrüßung. Bereits im vergangenen Sommer habe man mit den beiden Unternehmen eine Vereinbarung über den Glasfaserausbau in Mannheim getroffen. Es galt zunächst heraus zu finden, ob die Nachfrage ausreicht, um das Projekt ohne städtische Steuer- oder Fördergelder umzusetzen.

Nur bei einem sogenannten Marktversagen, wenn sich die Anbindung durch private Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich nicht rechnet und sogenannte "weiße Flecken" drohen, kann die öffentliche Hand den Breitbandausbau fördern. Solche weiße Flecken drohen vor allem in ländlichen Bereichen. Weil die Frage nach einer ausreichenden Nachfrage in Mannheim aber aufgrund der Vorvermarktung und der hohen Nachfrage durch die Wirtschaft positiv beantwortet werden konnte, könne man jetzt den Weg des Glasfaserausbaus ohne den Einsatz von Steuermitteln beginnen, erklärte Kurz.

Das Projekt in Mannheim sei deshalb auch wegweisend für ganz Baden-Würt-temberg und könne als Vorbild dienen, betonte Reif, Bereichsleiter von Vodafone. Bis zur Mitte des Jahres wolle man die ersten Unternehmen aufschalten, bis zum Ende des Jahres sollen alle neun Gewerbegebiete mit dem schnellen Internet ausgestattet sein, so Frank Geltlinger von der Deutschen Glasfaser. Im weiteren Verlauf der Mannheimer Digitalisierungsstrategie sollen auch private und öffentliche Institutionen mit schnellem Internet versorgt werden. Vor allem die Mannheimer Schulen sollen von einem Breitbandausbau profitieren.