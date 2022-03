Mannheim. (oka/zg) Die Stadt hat seit März einen neuen Feuerwehrkommandant, der aus den eigenen Reihen kommt: Thomas Nähter. Der bisherige Leitende Branddirektor tritt die Nachfolge von Karlheinz Gremm an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Gremm war 31 Jahre bei der Berufsfeuerwehr aktiv, über 20 Jahre davon in Mannheim.

"Wir verabschieden einen erfahrenen Feuerwehrmann und -kommandanten", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. "Die Pandemie hat seine beiden letzten Amtsjahre entscheidend geprägt und ihn und seine Mannschaft in besonderem Maße gefordert." Parallel zum laufenden Betrieb inklusive aufwendiger Projekte – zum Beispiel die Aufstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplans – habe sich die Feuerwehr unter Gremms Führung maßgeblich an der Koordination der Impfaktivitäten beteiligt.

Kurz erinnerte vor allem an den Aufbau und den Betrieb des Impfzentrums auf dem Maimarktgelände. "Diese Herausforderung hat Karlheinz Gremm mit der gesamten Mannschaft souverän gemeistert. Für alles, was Sie für die Feuerwehr und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt geleistet haben, gilt Ihnen unser Dank", betonte Kurz.

Seinen ersten Kontakt mit dem Blaulicht hatte Karlheinz Gremm im Mannheimer Ortsverband des Technischen Hilfswerks, wo er von 1980 bis Ende 1990 ehrenamtlich tätig war. Dort ergaben sich auch erste Kontakte zur Feuerwehr. "Besonders in Erinnerung wird mir vieles aus dem vergangenen Jahrzehnt bleiben. Natürlich waren die Planung der neuen Hauptfeuerwache und der Umzug an den heutigen Standort ein Meilenstein – insbesondere der damit verbundene Blaulichtumzug mit über 100 Fahrzeugen quer durch die Stadt war dann auch eine sehr emotionale Angelegenheit", so der scheidende Kommandant.

Der gebürtige Waldhöfer studierte zunächst in Heidelberg Chemie. Den Gedanken an eine Karriere in der Industrie verwarf er nach eigenen Angaben und überlegte, wie er sein Chemiewissen bei der Feuerwehr einbringen könne. 1991 begann Gremm nach dem Studium die Ausbildung für den Höheren feuerwehrtechnischen Dienst als Brandreferendar der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in Bruchsal. Nach bestandener Staatsprüfung wechselte er zur Feuerwehr nach Halle an der Saale. Dort war er von 1993 bis 2001 als stellvertretender Amtsleiter und Abteilungsleiter Einsatz tätig. 2001 kehrte er in seine Heimatstadt zurück und wurde stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr. Im Juni 2017 übernahm Gremm schließlich die Position des Amtsleiters.

"Eine breit und gut aufgestellte Feuerwehr, sowohl bei der Berufs- als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist für eine Großstadt wie Mannheim mit ihrem hohen Gefahrenpotenzial wie beispielsweise der Industrie oder dem Verkehrsknoten auf Straßen, Schienen und Wasser enorm wichtig", erklärte Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht bei der Verabschiedung des Amtsleiters. "Mit Karlheinz Gremm haben wir an diesem zentralen Standort unter anderem auch die Integrierte Leitstelle auf der Hauptfeuerwache realisiert und damit die rettungsdienstliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger weiter verbessert."

Für ihn sei es besonders wichtig gewesen, ein authentisches Vorbild für seine Mannschaft zu sein, erzählte Gremm. Ebenso wichtig wie das Vertrauen in das gesamte Team und die Möglichkeit, entsprechende Freiräume einzuräumen. Die Pandemie habe gezeigt, "welche Herausforderung die Arbeit im Feuerwehrdienst über das einfach Löschen hinaus mit sich bringen kann".

Die Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter, der Leitende Branddirektor Thomas Näther an. Mit ihm habe man einen Amtsleiter, "der nicht nur sehr viel Erfahrung mitbringt, sondern unter anderem auch Themen wie Digitalisierung, Rettungswesen und Katastrophenschutz im Fokus hat, womit er unsere Feuerwehr in den kommenden Jahren weiter in Richtung Zukunft entwickeln wird", so Specht weiter. Dass die Stadt diese zentrale Position des Feuerwehrkommandanten aus den eigenen Reihen heraus besetzen können, freut ihn sehr: "Denn das zeigt, dass wir eine gute Personalentwicklung haben, die uns einen lückenlosen Übergang ermöglicht."

Näther kenne die Mannheimer Feuerwehr "durch und durch", kenne die Kameradinnen und Kameraden, die Stadt Mannheim und viele wichtige Akteure aus dem Bereich der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, was insbesondere bei größeren Schadensereignissen ein elementarer Faktor sei. "Ich bin überzeugt, dass Herr Näther die absolut richtige Besetzung für diese wichtige Funktion ist und wünsche ihm für seine Amtszeit viel Erfolg und die richtigen Entscheidungen", konstatierte der Feuerwehrdezernent.

"Ich freue mich auf die Aufgaben und Herausforderungen, die mich in meiner neuen Funktion als Feuerwehrchef erwarten", erklärt der neue Amtsleiter. "Die Neuaufstellung des Brandschutzbedarfsplans steht auf meiner Agenda, ich möchte die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst intensivieren und die Kooperation von Haupt- und Ehrenamt weiter ausbauen. Und vielleicht muss man einige Dinge frisch und neu denken. Nur als Beispiel, die Organisation eines Amts muss man ja nicht einfach als historisch bedingt hinnehmen."

Thomas Näther hat eine Ausbildung zum Rettungsassistenten absolviert. 2003 begann er als solcher bei der Feuerwehr Düsseldorf, wechselte dann nach Neuss und war schließlich bis 2010 in Köln im Rettungsdienst tätig. Parallel dazu studierte er an der Technischen Hochschule Köln Rettungsingenieurwesen. Näther wechselte dann von der Universität zur Berufsfeuerwehr Nürnberg und qualifizierte sich für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Im April 2013 kam er zur Feuerwehr Mannheim, wo er zunächst die Abteilung Technik leitete. 2019 übernahm er den Stabsbereich Organisation und Steuerung und im August 2020 dann die Position des Abteilungsleiters Einsatz, damit verbunden die stellvertretende Amtsleitung. Näthers Stellvertreter wird Branddirektor Jens Stiegel.