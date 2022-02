Mannheim. (pol/mare) In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet die Polizei.

Polizei und Feuerwehr sind aktuell wegen des Brandes in T6 im Einsatz. Der Friedrichsring ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Weitere Informationen folgen