Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/van) Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie am Mittwochabend von dem Gelände eines Nutzfahrzeug-Centers in der Elsa-Brandström-Straße Reifen von Kleintransportern gestohlen worden waren, wurde jetzt der mutmaßliche Dieb geschnappt. Das berichtet die Polizei.

Die Bayreuther Verkehrspolizei wollte den Mann aus Polen am Dienstag auf der A9 kontrollieren. Wie die Beamten mitteilen, soll der 22-Jährige aber nicht auf Anhaltesignale reagiert haben. Schließlich folgte er doch dem Streifenwagen, versuchte aber noch, sich der Kontrolle auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle zu entziehen - was jedoch misslang.

Wie sich herausstellte, transportierte der mutmaßliche Täter in seinem Fahrzeug die neun gestohlenen Reifensätze im Wert von etwa 45.000 Euro, die in den vergangenen Tagen gestohlen wurden. Neben den Rädern stellten die Verkehrspolizisten auch einen neuwertigen, ebenfalls gestohlenen Laubbläser sowie Tatwerkzeuge sicher. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss und hatte noch eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich. Inzwischen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.