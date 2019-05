Mannheim. (pol/mün) Rund 1000 Menschen nahmen am Mannheimer Demonstrationszug zum Tag der Arbeit teil. 2500 Menschen kamen zur Abschlusskundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf den Marktplatz. Am Rande der Demo wurden drei Menschen festgenommen. Die Polizei spricht von einem insgesamt friedlichen Verlauf der Veranstaltung in ihrer Mitteilung.

Während die Demonstration über den Friedrichsring, die Fressgasse und der Breiten Straße bis zum Marktplatz zog, wurden zwei Rauchtöpfe gezündet.

Die Polizei will einen vermummten Täter identifiziert haben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Demonstration abseits des Marktplatzes vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts gegen das Sprengstoffgesetz und das Vermummungsverbot verstoßen zu haben, sind aufgenommen.

Weil ein Mann versucht haben soll, diese Festnahme zu verhindern, sei auch er überwältigt worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs von Polizeibeamten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die dritte vorläufige Festnahme richtete sich gegen eine Demonstrationsteilnehmerin. Sie steht im Verdacht, Polizeibeamte beleidigt zu haben. Ihre Personalien wurden erhoben und sie dann anschließend wieder entlassen.