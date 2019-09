Mannheim. (pol/man) Eine 78-jährige Frau ist am Sonntagmorgen nach einem Sturz in den Neckar ihren Verletzungen erlegen. Laut Polizei war die Seniorin am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr auf einem gemieteten Freizeitboot gestürzt, das an einem Anleger an der Kurpfalzbrücke festgemacht war.

Bei dem Sturz schlug die Frau mit dem Kopf auf und fiel in den Fluss, wo sie drei bis vier Minuten lang bewusstlos mit dem Gesicht unter Wasser trieb. Ihr Bruder eilte ihr zu Hilfe und zog sie aus dem Wasser. Die Seniorin wurde daraufhin von Rettungskräften reanimiert und in eine Mannheimer Klinik gebracht. Dort starb sie am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr.

Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.