Mannheim. (pol/mare) Eine 58-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in der Tiefgarage am Theodor-Kutzer-Ufer gestorben. Wie die Polizei mitteilt, erlitt sie einen Schlaganfall, als sie aus dem Parkhaus fahren wollte.

Gegen 17.30 Uhr erlitt sie den Schlaganfall, als sie gerade ausfahren wollte. Ihr Auto prallte frontal gegen den Schrankenautomaten und gegen einen Audi, der gerade in die Tiefgarage fahren wollte.

Trotz schneller Hilfe verstarb die Frau.