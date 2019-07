Mannheim. (pol/mün) Erst wurde eine 28 Jahre alte Frau am Paradeplatz belästigt. Dann setzte sich der Vorfall in einer Straßenbahn fort und endete mit einer heftigen Auseinandersetzung.

Die junge Frau wartete in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr an der Haltestelle auf ihre Bahn. Aus einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen wurde sie angemacht. Doch sie wies die sexuellen Avancen des Jugendlichen mehrfach zurück, berichtet die Polizei.

Etwa eine Viertelstunde später ging es aber in der Straßenbahn gerade so weiter. Der Jugendliche kam erneut zu ihr und wiederholte seine Annäherungsversuche. Die Frau wies ihn wieder ab und wollte in Ruhe gelassen werden.

Ein neben der Frau sitzender 48-jähriger Fahrgast unterstützte die 28-Jährige und forderte den aufdringlichen Jugendlichen auf, zu verschwinden.

Dann eskalierte die Situation, wie die Polizei berichtet. Als der Jugendliche aufstand, soll er das Knie der Frau berührt haben. Daraufhin schrie sie laut.

Nun kam es zum Streit zwischen dem 48-Jährigen und dem Jugendlichen - eine weitere Person kam aus der Gruppe dazu. Diese beiden Jugendlichen sollen dann den Helfer der Frau geschlagen haben. Er erlitt eine Platzwunde an der Schläfe.

An der Haltestelle Hauptbahnhof stieg die Gruppe zunächst aus, beleidigte die Frau und versuchte noch, die 28-Jährige zu treten, heißt es im Polizeibericht.

Die Frau fuhr weiter bis zur Haltestelle Konrad-Adenauer-Brücke und verständigte dort die Polizei.

Eine Fahndung nach den Tätern wurde eingeleitet, führte jedoch nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Die Jugendlichen werden folgendermaßen beschrieben:

Der Haupttäter soll 17 bis 20 Jahre alt sein, schwarze kurze, an der Seite abrasierte Haare und eine schmale Statur haben. Er habe eine markante blaue, lange Cargohose, ein olivfarbenes T-Shirt mit "Alpha Industries"-Aufdruck und dunkle Schuhe getragen.

Der zweite Täter soll etwa genauso alt und ebenfalls schmal sein und habe 2 bis 3 Zentimeter lange dunkle Haare. Er sei mit einem grauen, langen Pulli und einer schwarzen langen Trainingshose von Adidas bekleidet gewesen.

Eine weitere Person aus der Gruppe sei ebenfalls genauso alt, größer als die beiden anderen Tatverdächtigen und habe schwarze kurze, an der Seite abrasierte Haare. Er soll ein schwarzes T-Shirt, eine kurze graue Adidas-Hose und weiße Turnschuhe getragen haben

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/12580 melden.