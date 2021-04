Von Heike Walrich-Zink

Mannheim. "Es ist schön, persönlich ein gemeinsames Zeichen der Solidarität und Anteilnahme senden zu können", sagt Amnon Seelig, Kantor der Jüdischen Gemeinde Mannheim. Auch wenn das Treffen an der Wasserturmanlage nur kurz und knapp ausfallen kann, wollten die geistlichen Vertreter des Forums der Religionen am Mittwoch dennoch zusammen der an Corona Verstorbenen gedenken und den Angehörigen Trost spenden. Mannheims Christen, Juden, Muslime und Aleviten haben sich darüber hinaus einen für alle passenden Gebetstext entworfen. Dieser wurde in den Gotteshäusern vorab ausschnittsweise aufgenommen, um ihn als Ganzes am Sonntag, 18. April, ab 9 Uhr auf die jeweiligen Social Media-Kanäle zu stellen.

Zwischen 15. bis 18. April wird das Gebet mit dem Titel "Wir trauern gemeinsam" zudem in den Gottesdiensten der Religionsgemeinschaften gesprochen. Die Aktion wurde mit Blick auf das öffentliche Gedenken von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April auf Anregung der christlichen Fraktion innerhalb des Forums der Religionen ins Leben gerufen. "Alle waren sofort damit einverstanden", erklärt Amnon Seelig.

Das interreligiöse Gebet ist nach den Worten des evangelischen Stadtdekans Ralph Hartmann zugleich Ausdruck der starken Verbundenheit des 2007 ins Leben gerufenen Dialogforums. Alle seine Mitglieder möchten mit dem kurzen öffentlichen Auftritt ins Bewusstsein rufen, dass sie trotz der mit Corona verbundenen Einschränkungen als Ansprechpartner für die Menschen da sind.

Obwohl vieles gerade anders läuft als gewohnt. Das gilt auch für den Fastenmonat Ramadan, der gerade begonnen hat. Mikail Kibar, stellvertretender Vorsitzende der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, berichtet, dass man sich ausschließlich zum Nachtgebet in der Moschee trifft. Für den Weg hin und zurück haben die Gläubigen aufgrund der Ausgangsbeschränkung eine Ausnahmegenehmigung von der Stadt erhalten. Wo sonst üblicherweise weit mehr als 1000 Menschen zusammenkommen, ist die Personenzahl derzeit auf 235 begrenzt. Jeder muss seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen, Abstand halten und eine medizinische Maske tragen. Die Moscheebesucher sind zudem aufgerufen, den vor Ort angebotenen kostenfreien Schnelltest in Anspruch zu nehmen.

In der Christuskirche erklingt zum Gedenken am Sonntag, 18. April, um 10 Uhr die "Missa Corona" von Johannes Matthias Michel. Ausführende sind Serena Hart, Sopran und der Komponist an der Orgel. Die Missa Corona entstand während des ersten Lockdowns im Mai 2020 und wurde im Juni 2020 in der Christuskirche Mannheim uraufgeführt. Inzwischen wird sie deutschlandweit häufig musiziert.