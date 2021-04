Mannheim. (RNZ) Der Großteil der bestehenden Förderung von 80.000 Euro für den "Mannheimer Fasnachtsumzug" 2021, der pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, soll in einen einmaligen Zuschuss für coronabedingte Einnahmeausfälle im Jahr 2020 für Mannheimer Vereine und Vereinsabteilungen, die der Karnevalskommission Mannheim (KKM) angehören, umgewandelt werden. Das geht aus einer städtischen Mitteilung hervor.

Antragsberechtigt wären auch Mannheimer Vereine, die Garden, Spielmannszüge oder vergleichbare Gruppen unterhalten und in der Öffentlichkeit auftreten. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses beraten und einstimmig dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen. Nach einer weiteren Beratung im Hauptausschuss am 15. April soll die Entscheidung am 22. April im Gemeinderat getroffen werden. Erst nach dieser Beschlussfassung können Anträge beim Kulturamt gestellt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr nur zeitweise öffentliche Veranstaltungen unter entsprechenden Auflagen stattfinden. Ersatzlos gestrichen wurden Märkte, Vereinsfeste und das Stadtfest. Die Fasnachtskampagne 2020/21 musste komplett abgesagt werden.

Von coronabedingten Ausfällen und Absagen sind insbesondere die Fasnachtsvereine betroffen, die durch Umsätze bei den Stadtteilfesten oder bei Saalveranstaltungen die wirtschaftliche Basis für ihre Vereinsaktivitäten legen und zumeist die Kampagne rückwirkend finanzieren. Von den bisher aufgelegten Förderprogrammen konnten die Karnevalsvereine nicht profitieren, heißt es in der Mitteilung.

Da der Fasnachtsumzug 2021 turnusgemäß in Mannheim stattfinden sollte, stehen die dafür in den Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 80.000 Euro zur Disposition. Die KKM muss mit diesem Geld auch ihre Fixkosten bestreiten und wird daher den reduzierten Zuschuss von 15.000 Euro erhalten, der auch in jenen Jahren entrichtet wird, in denen der gemeinsame Fasnachtsumzug in Ludwigshafen stattfindet.

Die restlichen 65.000 Euro sollen dazu verwendet werden, die Existenz der Mannheimer Vereine und Vereinsabteilungen, die der KKM angehören, sowie örtliche Vereine, die Garden, Spielmannszüge oder vergleichbare Gruppen unterhalten und in der Öffentlichkeit auftreten, durch einen einmaligen Zuschuss zu sichern.

Die Bezuschussung bemisst sich an den tatsächlich geleisteten und nachzuweisenden Ausgaben des Jahres 2020 und kann maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten betragen. Die Antragsteller haben über die ihnen entstandenen Kosten einen Nachweis zu führen und zu bestätigen, dass sie die coronabedingten Hilfsprogramme von Bund, Land und Stadt nicht in Anspruch genommen haben, heißt es abschließend in der städtischen Mitteilung.