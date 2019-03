Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagmittag hat es in einem Schnellimbiss am Kaiserring gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 12.45 Uhr geriet demnach aus bislang unbekannter Ursache eine Abluftanlage in Brand. Der Betreiber und die Gäste konnten den Imbiss unverletzt verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.