Mannheim. (fjm) In einem Biomassekraftwerk des Energieversorgers MVV ist am Freitag eine Absauganlage in Brand geraten. Offenbar sei es gegen 19.30 Uhr zu einer Verpuffung an einem Staubfänger gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr hatte mit 34 Einsatzkräften den Brand schnell unter Kontrolle, bis 20.10 Uhr waren alle offenen Brände gelöscht. Anschließend wurde die Anlage noch auf weitere Glutnester kontrolliert. Den Sachschaden schätzte die Polizei zunächst auf etwa 50.000 Euro. Anfang Juli war im selben Kraftwerk schon einmal ein Feuer ausgebrochen: Damals brannte ein Silo für Holzspäne aus, zwei Mitarbeiter des Unternehmens mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.