Mannheim. (wit) Die Sicherheitskräfte reagierten sofort – und verhinderten so Schlimmeres: Während des Konzerts der Gruppe Pur in der ausverkauften SAP-Arena kam es am Freitagabend kurz nach dem letzten Song und vor dem Zugabenteil zu einem Zwischenfall.

Vermutlich durch den Pyroregen, mit dem die Band zu den Klängen ihres Hits „Lena“ nach zwei Stunden spektakulär von der Bühne gehen wollte, entzündeten sich Schaumstoffteile an einer großen Leinwand über der Bühne, auf der das Konzert komplett übertragen wurde.

Mit vier Feuerlöschern gelang es den Einsatzkräften, die sofort auf die Bühne stürmten, das schwelende Feuer gar nicht erst ausbrechen zu lassen und den Brand zu löschen, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Pur-Sänger Hartmut Engler überbrückte den etwa zehn Minuten dauernden Zwischenfall, indem er die ganze Zeit über mit dem Publikum redete. Dieses wiederum blieb ruhig und ließ sich durch das Geschehen auf der Bühne auch nicht vertreiben – zumal es danach einen ausgiebigen Zugabenteil gab, auf den die gut 10.000 Fans gehofft hatten.

Dabei gab es dann noch eine Überraschung, als der ehemalige „Sohn Mannheim“ Rolf Stahlhofen auf die Bühne kam und mit der Band zusammen deren Hit „Drachen sollen fliegen“ sang.