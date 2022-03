Motorisierter Verkehr rollt durch die Berliner Straße: Dies ist nach dem Willen der Verwaltung auch so gewollt, deshalb will sie die Schilder wieder anbringen. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Die Berliner Straße, die vom Wasserturm in Richtung Nationaltheater führt, ist nun seit etwa drei Jahren eine Fahrradstraße. Für die Stadtverwaltung war das ein wichtiger Schachzug auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt, wie damals betont wurde. Allerdings sind Radfahrende dort nur bevorrechtigt, motorisierter Verkehr ist weiterhin erlaubt, wie der aufgestellten Beschilderung zu entnehmen war. Doch seit rund drei Monaten ist die weg – was für Verwirrung sorgt. Denn ohne die entsprechende Schilder sind Autos oder Motorräder in einer Fahrradstraße verboten.

"Ich bin einfach sprachlos", sagt Christoph Kleeberg. Dem passionierten Fahrradfahrer ist Anfang Januar aufgefallen, dass die Schilder verschwunden sind. "Fehlen die Schilder, ist die Straße nur für Fahrradfahrer freigegeben", so Kleeberg, der dafür einen Blick in die Straßenverkehrsordnung (StVO) geworfen hat. Doch so wirklich scheint das niemanden zu interessieren.

Der motorisierte Verkehr in der Berliner Straße läuft weiter – "im gewohnten Umfang", wie der Mannheimer seine Beobachtungen schildert. Die Polizei will nicht gesondert kontrollieren, wie sie Kleeberg über Twitter mitteilte, nachdem er darüber Kontakt mit ihr aufgenommen hat. Der Grund: Die Stadt habe der Polizei rückgemeldet, dass "die verkehrsrechtliche Situation weiter besteht, dass Fahrradfahrer zwar dort bevorrechtigt sind, Pkw- und Lieferverkehr aber trotzdem zulässig ist."

Christoph Kleeberg hat kein Auto und bezeichnet sich selbstironisch als "Kampf-Radler", weil ihm genau das schon vorgeworfen wurde. Zu Unrecht, findet er. "Ich bin ein überzeugter Radfahrer, der sich strikt und penibel an die StVO hält." Und er ergänzt beispielhaft: "Ich brettere nicht mit 30 Sachen über den Gehweg und nutze diesen nur, wenn ich das Rad schiebe. Aber ich empfinde es jedes Mal, wenn ich mit dem Rad auf der Straße bin, als Kampf."

Über Twitter hat Kleeberg übrigens schon Anfang Januar auch die Stadtverwaltung auf den Schildernotstand aufmerksam gemacht. Ende Januar bekam er dann nach einer wiederholten Anfrage sogar eine Antwort. Nämlich, dass die Zusatzbeschilderung zeitnah wieder angebracht werde. "Bisher ist noch nichts geschehen: Es fehlen noch immer mindestens sieben dieser Zusatzzeichen, wodurch Radfahrenden suggeriert wird, hier gäbe es keinen Autoverkehr. Da aber dennoch Autos fahren, kommt es oft zu gefährlichen Situationen, weil die suggerierte Sicherheit durch fehlenden Autoverkehr trügt", erklärt Christoph Kleeberg die Brisanz der Situation.

Für den Radfahrer führt diese Situation – monatelang keine neuen Schilder und Autofahrer, die dies, aus welchen Gründen auch immer, ignorieren – zu folgender Schlussfolgerung: "Neben diesem eklatanten Versagen der Stadt bleibt wieder einmal die Erkenntnis, dass Autofahrende ihr Verhalten oft nicht an den Verkehrsschildern ausrichten oder dass sie diese schlicht nicht kennen. Anders kann ich mir nicht erklären, wieso es auf den in Rede stehenden Straßenabschnitten nach wie vor regen Autoverkehr gibt, obwohl dies verboten ist."

Tatsächlich tappt die Stadtverwaltung im Dunkeln und weiß nicht, wer die Zusatzschilder im Dezember letzten Jahres abmontiert hat. Dies teilte ein Sprecher auf RNZ-Anfrage mit. Wie lange die Stadtverwaltung selbst vom Fehlen der Schilder weiß, diese Frage blieb indes unbeantwortet. Aber es gibt Hoffnung für all diejenigen, die die Straßenverkehrsordnung ernst nehmen: "Nächste Woche werden die Schilder montiert", verspricht der Stadtsprecher. Ob sich das bewahrheitet, wird sich zeigen. Schuld an der monatelangen Schilder-Wiederanbring-Pause hat laut Verwaltung die Corona-Pandemie mit daraus resultierenden Lieferschwierigkeiten.