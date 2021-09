Konrad Stockmeier an den Rheinterrassen. Der Kandidat der Liberalen lebt im Lindenhof und ist oft mit seinem Fahrrad am Rhein und im Waldpark unterwegs. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Konrad Stockmeier ist der FDP-Kandidat beim Kampf um das Mannheimer Direktmandat für den Bundestag. Im RNZ-Interview erklärt er, warum der Staat weniger regulieren und mehr auf die Eigeninitiative der Wirtschaft setzen soll, warum sich das Jamaika-Koalitionsdrama von 2017 nicht wiederholen wird und wie ihn seine starke Sehbeeinträchtigung geprägt hat.

Herr Stockmeier, Sie sind seit fast einem Jahr Kreisvorsitzender der FDP und seit dieser Zeit auch als Bundestagskandidat der Liberalen bestätigt. Was hat Sie zur Kandidatur bewegt?

Die Mannheimer FDP schickt mit mir einen Berufspraktiker ins Rennen. Das wäre mein erstes politisches Mandat. Aus meiner Berufspraxis in der Marktforschung und Strategieberatung für Industrieunternehmen weiß ich, dass es unglaublich viele Fortschritte in diesem Land gibt. Das stimmt mich sehr optimistisch. Dieser Fortschritt geht übrigens oft schneller voran, als es staatliche Institutionen auf dem Radar haben. Diese dezidierte Sicht der Praxis ins Parlament zu bringen, das ist mein Ziel.

Ihr Wahlkampfmotto lautet "Freiheit und Verantwortung". Was wollen Sie den Menschen damit sagen?

Die Kombination von Freiheit und Verantwortung ist für mich ein zeitlos gültiger Klassiker in der Lebensführung. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, aber es ist klar, dass das Leben und Gestalten von Freiheiten in der Gemeinschaft nicht funktioniert, wenn damit nicht auch gleichzeitig das Übernehmen von Verantwortung einhergeht. Verantwortung für andere, Verantwortung für sich selbst. Das zeigt den Rahmen auf, in dem sich Freiheit bewegen muss. Das hat die Corona-Pandemie noch einmal ganz deutlich gemacht.

Was wollen Sie denn in Berlin für Mannheim erreichen?

Ich möchte erreichen, dass eine Wirtschaftspolitik gestaltet wird, die es Mannheim ermöglicht, weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmen aus verschiedensten Branchen zu bleiben – es vielleicht auch noch verstärkt zu werden –, damit wir gute Arbeitsplätze in der Region erhalten und neue schaffen können. Der Strukturwandel geht weiter. Dafür müssen bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt werde.

Welche Themen sind Ihnen noch wichtig?

Ein weiteres Thema ist Mobilität, nehmen wir den Bahnverkehr. Es kann nicht sein, dass in Frankfurt die Sektkorken knallen, weil dort eine große Untertunnelung der Stadt in Planung ist und wir in Mannheim auf eine Frequenz von Güterverkehr zurollen, welche die Bewohnbarkeit von Stadtteilen entlang der Bahnstrecke so empfindlich einschränkt, dass das nicht akzeptabel ist. Beim Thema Wohnen kann Bundesgesetzgebung so weiter entwickelt werden, dass auch in Mannheim mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Auch die Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung auf Bundesebene ist etwas, das sich ebenfalls positiv auf die Lebenswirklichkeit in Mannheim auswirken könnte – wenn wir es auf ein gutes Gleis setzen.

Christian Lindner würde gern Finanzminister werden. Kann er das?

Das kann er auf jeden Fall, weil er den richtigen Kompass hat. Die FDP steht für eine wesentlich solidere Haushaltspolitik, als die unserer Mitbewerber. Wir halten es für einen Irrglauben, gerade auch im Weg aus der Coronakrise, dass der Staat ständig mehr Ausgaben tätigen und diese mit immer mehr Schulden finanzieren soll, die künftige Generationen zurückzahlen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass für viele Lösungen nicht mehr Geld nötig ist, sondern vorhandene Steuereinnahmen besser zu verwenden sind. Durch steuerliche Entlastungen an der ein oder anderen Stelle können wir wirtschaftliche Aktivität so anregen, dass manche Probleme besser durch private Akteure gelöst werden als durch den Staat.

Also eher weniger als mehr Staat. Aber sind die jüngsten Finanzskandale wie Wirecard und Cum-Ex nicht ein Zeichen dafür, das am Markt mehr reguliert werden muss?

Der Finanzmarkt muss nicht mehr, sondern besser reguliert werden. Was bei Wirecard passierte, ist völlig inakzeptabel. Die BaFin hat versagt, und daraus müssen Konsequenzen gezogen werden. Das ist uns deswegen wichtig, weil wir gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge die Aktienkultur in Deutschland stärken wollen. Dass Mitarbeiter dieser Behörde mit Wirecard-Aktien gehandelt haben, als schon Ermittlungen im Gang waren, untergräbt das Vertrauen in solche Aufsichtsbehörden. So etwas darf nicht mehr vorkommen.

Beim Klimaschutz scheint die Deregulierung allerdings auch nicht zu funktionieren.

Das Problem ist, dass der Ausstoß von Treibhausgasen nicht den Preis hat, den er haben müsste, um die entstehenden Kosten tatsächlich zu tagen. Deshalb setzt die FDP auf ein zentrales Instrument: das erstens die Menge der Treibhausgase, die ausgestoßen werden darf, gedeckelt und dann schrittweise gesenkt wird, bis sie am Ende bei null ist, und zweitens dass für den Ausstoß bezahlt werden muss. Ich bin sehr zuversichtlich, wieder vor dem Hintergrund meiner beruflichen Erfahrung, dass der Ausstoß reduziert wird, wenn er richtig teuer ist, weil Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen ja weiterhin verkaufen und wettbewerbsfähig bleiben möchten. Wenn man sich in diversen Industriezweigen umschaut, passiert das auch längst.

Die FDP hatte vor vier Jahren die Chance, in die Regierung zu gehen und hat sich zurückgezogen. Sind Sie jetzt koalitionsreif?

Ich finde, wir waren 2017 auch schon koalitionsreif. Bei allem Respekt, den ich der Lebensleistung der Bundeskanzlerin entgegenbringe: Angela Merkel hat sich damals verspekuliert. Bei den Sondierungsgesprächen war es am Ende so, dass CDU/CSU und Grüne – bildlich gesprochen – am Tisch saßen und Häkchen an ihre Kernforderungen machten. Die FDP konnte aber keinen einzigen Haken setzen. So läuft es nicht, das kann man von einer Partei auch nicht erwarten. Dieses Mal werden die Karten neu gemischt, auch mit neuen Personen. Jetzt warten wir auf das Wahlergebnis. Wir streben an, dass keine seriöse Regierung ohne die Beteiligung der Liberalen gebildet werden kann. Wir wollen Verantwortung übernehmen.

Sie haben gesagt, dass staatliche Eingriffe an den falschen Stellschrauben oft gute Lösungen ausbremsen. Nennen Sie doch mal ein Beispiel.

Nehmen wir das Thema Mobilität: Es steht im Raum, dass die FDP gegen E-Mobilität sei und sich ganz stark für Wasserstoff einsetzt. Dieses Missverständnis möchte ich ausräumen. Wir präferieren überhaupt keinen bestimmten Antrieb, sondern sagen, dass wir technologieoffen die Herausforderung anpacken müssen, Mobilität und Wirtschaft zu dekarbonisieren. Wenn politische Anreize zu spezifisch gesetzt werden, ist das Risiko groß, dass man sich zu sehr auf eine Technologie verlässt und die Potenziale einer anderen links liegen lässt. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass da manchmal viel mehr passiert als bei uns. Vor diesem Hintergrund ist die gegenwärtige Gesetzgebung der EU ökobilanziell nicht durchgedacht. Da werden E-Fahrzeuge auf eine Art und Weise privilegiert, wie sie ökologisch nicht haltbar ist.

Sie gehen offen mit ihrer schweren Sehbeeinträchtigung um. Haben Sie dadurch gelernt, sich besser durchzubeißen?

Ich denke, dass ich weniger gelernt habe, mich durchzubeißen, als vielmehr mir etwas zuzutrauen. Mir dann Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche. Sie hat mich dafür sensibilisiert, genau hinzuschauen oder auch hinzuhören, ob jemand anders Hilfe braucht. Ich bin sehr skeptisch gegenüber den Begriffen "Normalität" und "normale Menschen". Ich glaube nicht, dass es diese Norm gibt. Jeder hat seine Schwächen, aber jeder hat auch ganz viele Begabungen. Wenn wir herausfinden, was jemand gut kann, dann spielt es die viel stärkere Rolle als das, was jemand – vielleicht auch aufgrund einer körperlichen Einschränkung - nicht so gut kann. Das haben mir meine Eltern auf den Weg mitgegeben, dafür bin ich sehr dankbar.