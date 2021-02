In der Struvestraße in Mannheim musste die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrands ausrücken. Foto: PR Video

Mannheim. (pri/make) Vier Personen mussten am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand in Mannheim von der Feuerwehr gerettet werden. Laut ersten Informationen brach das Feuer gegen 19 Uhr im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Struvestraße in Mannheim-Almenhof aus. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut Polizeipräsidium Mann handelt es sich dabei um die Wohnung einer Familie, die umgehend vom Rettungsdienst betreut wurde. Drei Personen trugen Rauchvergiftungen, eine Brandverletzung davon. Die Personen werden im Krankenhaus behandelt. Um 19:40 sei der Brand laut der Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar.