Mannheim. (RNZ) In regelmäßigen Abständen koordinieren die städtischen Ordnungsdienste der Stadt Mannheim sogenannte Schwerpunktaktionen gegen Falschparker. Am Mittwochabend war die Innenstadt dran.

Bei der Aktion wurden insbesondere sicherheitsrelevante Verstöße, aber auch unzulässig in den Fußgängerzonen abgestellte Fahrzeuge ins Visier und an den Haken genommen. „Diese Aktion soll kein Nadelstich sein, sondern der Auftakt einer Serie, mit der wir nachhaltig schwer Belehrbare auch in der Innenstadt zur Regelbeachtung und Rücksichtnahme auf andere bringen wollen“, erläuterte Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht den Hintergrund.

Vier Außendienst-Teams des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung überprüften zwischen 20 und 24 Uhr am Mittwochabend die Innenstadt mit besonderem Augenmerk auf Fahrzeuge, die im Haltverbot, auf Gehwegen, an unübersichtlichen Ecken oder in Feuerwehrzufahrten unzulässig parkten.

Auch die Fußgängerzonen Planken und Breite Straße standen im Fokus, da diese immer wieder von Falschparkern als Parkplatz genutzt werden. Insgesamt musste 32 Mal der Abschleppdienst gerufen werden, 17 Fahrzeuge wurden tatsächlich abgeschleppt, in 15 Fällen kamen die Fahrer hinzu, sodass nicht abgeschleppt wurde, die Betreffenden die Leerfahrt aber zu zahlen hatten.

Info: Im Abschleppfall werden laut Stadtverwaltung 242 Euro Abschleppkosten (157 Euro bei Leerfahrten) fällig sowie eine Verwaltungsgebühr von circa 33 Euro. Ein Verwarnungsgeld von 25 bis 35 Euro, je nach Verstoß, kommt noch hinzu.