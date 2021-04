Anstelle einer Parade gab es in diesem Jahr in Mannheim eine Fahrraddemonstration für die Rechte der LSBTIQ-Gemeinschaft. Foto: Gerold

Mannheim (RNZ). Anstatt einer Parade findet zum Christopher Street Day (CSD) in Mannheim aufgrund der Corona-Pandemie am Samstag, 14. August, wie im vergangenen Jahr eine Fahrraddemo statt. Das Motto des CSD 2021 lautet "Na K.L.A.R." "KLAR steht für die Themen Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt, die nach dem oft existenzgefährdenden Jahresverlauf wieder verstärkt in den Fokus gestellt werden müssen", heißt es in der Mitteilung des Veranstaltervereins CSD Rhein-Neckar. Die Kulturbranche habe aufgrund der globalen Pandemie erhebliche Einschränkungen. Akzeptanz und Respekt seien von großer Bedeutung. Man erinnere auch besonders an den Beschluss der "#LGBTIQFreedomZone" des Europaparlaments. "Dieser Beschluss bestärkt die Rechte und den Schutz der queeren Community, während in Polen und Ungarn weiterhin die Rechte queerer Individuen gefährdet werden."