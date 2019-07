Mannheim. (mün) Nach dem Brand von Freitag wird der Mannheimer Fahrlachtunnel am Dienstagnachmittag um 15 Uhr für beide Richtungen wieder freigegeben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Durch das Feuer war die Stromversorgung für sämtliche Sicherheitseinrichtungen unterbrochen. Der Fehler sei nun gefunden worden, die Leitungen alle wieder instand gesetzt.

Update: Dienstag, 16. Juli 2019, 14.50 Uhr

Mannheim. (mün) Nach dem Brand in einem Technikraum am Freitag bleibt der Fahrlachtunnel in Mannheim bis auf Weiteres gesperrt. Noch ist unklar, wann die Reparaturarbeiten beendet sein werden und die Bundesstraße B36 an dieser Stelle wieder freigegeben wird. Das teilt die Stadt Mannheim mit.

Der Brand hat einen Schaltschrank sowie viele Elektrokabel zerstört. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise die Beleuchtung, Signaltechnik, Belüftung und die Tunnelbetriebstechnik, sind derzeit ohne Stromversorgung. Auch die Notstromversorgung ist durch den Brand außer Betrieb.

Sobald die Prüfung der Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen ist, kann der Zeitplan der Arbeiten und somit die Öffnung des Fahrlachtunnels genannt werden. Der Verkehr wird bis dahin stadtintern umgeleitet.

Die Brandursache wird laut der Rathausmitteilung immer noch gesucht.

Update: Montag, 15. Juli 2019, 13.45 Uhr

Mannheim. (oka) Ein Brand im Bereich der Stromverteilerkästen im Fahrlachtunnel hat am Freitagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, allerdings sind dadurch Kameras und Ampeln ausgefallen. Deshalb ist der Tunnel laut eines Polizeisprechers noch bis Montag gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

#Mannheim #Fahrlachtunnel momentan gesperrt wegen Brandalarm, Ampeln dort aktuell ausgefallen — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 12. Juli 2019

Die Feuerwehr Mannheim teilt mit, dass ihre Einsatzkräfte ein Feuer in einem Technikgebäude bekämpfen müssen. Deswegen wurde der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch Vertreter des Energieunternehmens MVV sind vor Ort.

Nach derzeitigem Stand scheint es keine Verletzten zu geben.

Update: Freitag, 12. Juli 2019, 16.57 Uhr