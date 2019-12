Mannheim. (pol/mün) Zwei 19 und 20 Jahre alten Frauen wollten am Sonntagabend in der Mannheimer Innenstadt gerade ihr Fahrzeug parken, als ein Mann beim Stadthaus vor sie trat. Nach Angaben der Polizei kam der Unbekannte zwischen den massiven Säulen des Gebäudes hervor und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei habe er bewusst den Blickkontakt zu den beiden jungen Frauen gesucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr.

Der Exhibitionist soll zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Der Mann soll eine schwarze Basecap auf dem Kopf und eine dunkle Jacke, einen beige-farbenen Pullover sowie eine Jeans getragen haben. Er habe einen Bauchansatz.

Zur Tatzeit sollen mehrere Personen die Örtlichkeit passiert haben und könnten auf den Mann aufmerksam geworden sein.

Diese oder andere Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.