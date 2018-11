Mannheim. (pol/mün) Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Dienstagnachmittag an einer Schule in der Käfertaler Straße in Mannheim. Gegen 17.15 Uhr habe der Exhibitionist ein Klassenzimmer betreten und dabei masturbiert, berichtet die Polizei. Die beiden Schülerinnen im Raum sind demnach davon gerannt. Sie melden den Vorfall aber erst am darauffolgenden Tag der Schulleitung.

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Mann kann lediglich als dick mit brauner Hautfarbe beschrieben werden. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.