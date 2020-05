Mannheim. (pol/rl) Ein Exhibitionist belästigte am Sonntagmorgen eine 23-jährige Frau am Bahnhof Waldhof. Laut Polizeibericht wartete die Frau gegen 6.40 Uhr am Gleis 3 auf ihren Zug, als sie einen Mann bemerkte, der am Gleis gegenüber stand.

Der etwa 45 bis 55 Jahre alte Mann hatte sein Geschlechtsteil entblößt und fing an zu onanieren. Nach einiger Zeit ging er durch die Unterführung auf das Gleis 3, um sich der 23-Jährige zu nähern. Dabei onanierte er weiter.

Als die Frau den Exhibitionisten aufforderte damit aufzuhören, ignorierte er dies zunächst und machte weiter. Erst als die 23-Jährige ihr Handy zückte, rannte der Mann in Richtung Obere Riedstraße und Taunusplatz davon.

Der Exhibitionist soll etwa 45 bis 55 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur, helle Hautfarbe und volles graues Haar, dass etwa 10 Zentimeter lang war. Er trug eine blaue Jeans und eine hellbraune Lederjacke.

Info: Weitere Hinweise auf den Mann erbittet der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.