Mannheim-Jungbusch. (pol/mün) Ein 38 Jahre alter Mann wusste sich am Freitagabend nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Seine Ex-Freundin soll in seiner Wohnung randaliert haben. Gegen 22.30 Uhr erteilten ihr Polizisten einen Platzverweis, dem sie aber nur widerwillig nachgekommen sei, heißt es in dem Bericht.

Kurze Zeit später, gegen 23 Uhr, meldete sich der Mann erneut bei den Ordnungshütern. Seine 32-jährige Ex-Freundin sei wieder in seiner Wohnung und würde wieder randalieren. Daraufhin taten die Beamten das, was sie beim ersten Aufeinandertreffen schon angedroht hatten: Sie nahmen die Frau in Gewahrsam.

Dagegen soll sie sich gewehrt haben, sodass die Beamten die Frau im Treppenhaus des Gebäudes fixierten. Auf dem Boden liegend soll sie die eingesetzten Beamten getreten und beleidigt haben. Beim Einsteigen in den Streifenwagen habe sie gegen das Bein eines Polizeibeamten getreten. Ein weiterer Polizist sei an der Hand verletzt worden. Laut Polizeibericht trugen die beiden Beamten nur leichte Blessuren davon und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Auch die 32 Jahre alte Frau, die dann in eine Zelle im Revier Innenstadt kam, sei verletzt worden.

Bei einem Alkoholtest wurde eine leichte Alkoholbeeinflussung festgestellt, außerdem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung, so die Polizei.

Die 32-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Zu weiteren Vorfällen in der Nacht kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.