Mannheim. (pri/RNZ) Am Montagabend war es zunächst ruhig in der Mannheimer Innenstadt. Die Polizei war allerdings um den Wasserturm sowie am Plankenkopf präsent. Gegen 19 Uhr versammelten sich dann etliche Menschen in den Planken. Dabei soll es zu ersten Zwischenfällen mit der Polizei gekommen sein.

Mehrere Streifenwagen fahren durch die Straßen und beobachten die Lage.

Am letzten Montag hatte es einen Corona-Spaziergang gegeben, bei dem ein großer Polizeieinsatz nötig war. Weitere unangemeldete Demos wurden daraufhin verboten.