Die Hilfefrist von 15 Minuten wird in Mannheim in 97 Prozent der Notfälle eingehalten. Foto: Gerold

Mannheim. (hwz) Im medizinischen Notfall muss die Erstversorgung schnell und zielgerichtet funktionieren, schließlich geht es häufig um Leben und Tod. Rettungsdienst und Notfallaufnahme der Kliniken werden jedoch in zunehmendem Maße von Patienten in Anspruch genommen, die gar keine Notfälle sind. "Das ist auch in Mannheim nicht anders", erklärte Andreas Pitz. Der Professor für Gesundheitsrecht an der Hochschule Mannheim gehörte auf Einladung der CDU-Gemeinderatsfraktion zu einer öffentlichen Diskussionsrunde im Ratssaal, die sich mit der Frage "Wer hilft im Notfall?" befasste. Statt den ärztlichen Bereitschaftsdienst als "Hausarzt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten" unter der bundesweit einheitlichen Nummer 116.117 anzurufen, würden immer mehr Patienten die Notrufnummer 112 wählen oder sich in eine Notaufnahme begeben.

"Ein Grund dafür ist sicherlich, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst und die Existenz von Notfallpraxen vor Ort vielen nicht bekannt ist", vermutete Pitz und wies darauf hin, dass in Mannheim neben einem Allgemeinmediziner stets auch ein Kinder- und ein Augenarzt in Bereitschaft seien. Die Notfallpraxis der Kassenärzte befindet sich in Haus 2 des Universitätsklinikums neben der Notaufnahme. Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer des Uniklinikums, bestätigte, dass in 60 bis 65 Prozent Notaufnahme-Fälle eine ambulante Versorgung ausreiche. "Doch wer kommt, ist Patient und hat das Recht, untersucht zu werden", erklärte Hennes.

Können Integrierte Notfallzentren, wie sie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorschlägt, Rettungsdienste und Notaufnahmen personell und finanziell entlasten? "Allein in Baden-Württemberg steigen die Kosten der Notfallversorgung jährlich um 15 Prozent. Im Moment liegen wir bei 535 Millionen Euro pro Jahr. Der Zuschuss des Landes ist mit zwei Millionen Euro unverändert geblieben", bilanzierte Andreas Schott, der stellvertretende Rettungsdienstleiter des Roten Kreuzes. Zwar würde im seit 2019 geltenden Rettungsdienstbereich Mannheim die Hilfsfrist von 15 Minuten in 97 Prozent der Fälle eingehalten. Die Mitarbeiter seien leistungsbereit, aber am Limit. Sowohl sie als auch die Ärzte in den Klinik-Notaufnahmen will Jens Spahn entlasten.

Aufgabe einer künftigen zentralen medizinischen Notfall-Leitstelle wäre es, Patienten nach einer ersten Einschätzung der passenden Versorgung zuzuweisen. Sie könnte in Mannheim an die Integrierte Leitstelle (ILS) in der Hauptfeuerwache angebunden werden. "Es wird wohl darauf hinaus laufen, dass dort 112 und 116.177 zusammenlaufen", glaubt Marco von Fürstenberg, Notfalldienstbeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. "Wir haben auf Vorrat gebaut", erklärte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) dazu.

Ein weiterer Kernaspekt der Spahnschen Reformidee, dass nur noch bestimmte Kliniken Notfallpatienten aufnehmen sollen, stieß hingegen auf Ablehnung. Das Uniklinikum könne dies aus Gründen der Platz- und Personalkapazität gar nicht leisten, erklärte Hennes. Eine solche Zentralisierung möge andernorts passen, in Mannheim jedoch nicht, erklärte CDU-Stadtrat Steffen Ratzel. Chris Rihm, ehrenamtlicher Koordinator Rettungsdienst der Stadt, war sich mit Specht darin einig, dass man froh über den eigenen Rettungsbereich und die ILS sei, jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit Akteuren der Region agieren wolle.