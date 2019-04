Mannheim. (RNZ) Nachdem bereits im November die Videoüberwachung am Paradeplatz und Alten Messplatz gestartet war, gehen in der kommenden Woche nun Kameras in zwei weiteren Bereichen in Betrieb. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden am Dienstag, 30. April, die Kameras in der südlichen Breiten Straße und am Marktplatz eingeschaltet. Die entsprechenden Hinweisschilder hängen bereits, sie werden bei der Inbetriebnahme enthüllt.

"Die Videoüberwachung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gesamtsicherheitskonzepts, das wir in Mannheim gemeinsam mit der Polizei verfolgen", erklärt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. Mit der Inbetriebnahme zwei neuer Bereiche will die Stadt die Kriminalitätsrate verringern und das Sicherheitsempfinden der Passanten erhöhen.

"Als es darum ging, wo eine Videoüberwachung den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung am ehesten gerecht werden kann, standen die Breite Straße und der Marktplatz klar auf der Agenda", ergänzt Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar. Von drei Kamerastandorten aus wird künftig der Bereich "Breite Straße Süd" zwischen Paradeplatz und Marktplatz überwacht. Den Marktplatz selbst decken drei weitere Standorte ab.

Die Kameras in der "Breiten Straße Süd" sind unmittelbar mit der sogenannten "intelligenten Videoüberwachung" verknüpft. Damit sind nun Kameras an Hauptbahnhof, Altem Messplatz, Paradeplatz, Marktplatz sowie der Breiten Straße Süd in Betrieb. Insgesamt 20 Kameras sind an diesen Stellen installiert. Sie verfügen über eine algorithmenbasierte Bildauswertung. Am Marktplatz wird diese Technik voraussichtlich im August angebunden.

Bis Ende Juni soll die Videoüberwachung auch im Bereich "Breite Straße Nord" zwischen Marktplatz und Neckartor an den Start gehen. Zunächst nur konventionell, dann mit der "intelligenten Videoüberwachung". Ob in einem weiteren Schritt auch am Plankenkopf eine Videoüberwachung erfolgt, will man Ende des Jahres entscheiden. Denn Stadtverwaltung und Polizei wollen erst die aktuelle Kriminalitätslage in diesem Bereich auswerten.