Von Olivia Kaiser

Mannheim. Seit November leitet Dirk Grunert (Grüne) das Dezernat III für Jugend, Kinder, Bildung, Familie und Gesundheit. Mit der Coronakrise stand der 42-Jährige gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor einer großen Herausforderung. Wie er das erlebt hat und welche Auswirkungen die Pandemie auf die Arbeit seines Dezernats hat, erzählt Mannheims Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister im Gespräch mit der RNZ.

Herr Grunert, Sie waren frisch im Amt, als die Corona-Krise über uns hereinbrach. Wie oft haben Sie gedacht: Warum kneift mich niemand, damit ich aus diesem Albtraum erwache?

Es war eine sehr turbulente Anfangszeit, gleich nachdem ich im Amt war, fanden die Haushaltsberatungen statt. Das war insofern auch eine spannende Zeit. Ziemlich genau nach meinen ersten 100 Tagen begann dann die Corona-Pandemie. Für eine solche Ausnahmesituation existiert in einer Stadtverwaltung kein Routineprotokoll. Von da her war jeder Tag neu. Ein Albtraum, aus dem ich aufwachen wollte, war diese Herausforderung nicht. Ich habe ein überaus kompetentes Team an meiner Seite, das die Situation bis jetzt sehr gut gemeistert hat, und darauf bin ich sehr stolz. Wobei ich dennoch auch meine alten Kolleginnen und Kollegen an der Schule vermisse.

Ihr Dezernat umfasst gleich drei Ressorts, die besonders von der Pandemie betroffen waren: Gesundheit, Kindertagesstätten und Bildung. Was waren die größten Herausforderungen?

Diese bestanden darin, die richtigen Entscheidungen zur jeweiligen Situation zu treffen. Es war für alle – für die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft – völlig unklar, welche Konsequenzen dieses Virus haben würde. Die Stadt hat einen Verwaltungsstab eingerichtet, der alle nötigen Entscheidungen getroffen und die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet hat. Die größte Herausforderung dabei waren alle Fragen, die das Gesundheitswesen betrafen. Aber nicht vergessen darf man das Thema Kinderbetreuung. Es war organisatorisch relativ einfach, die Einrichtungen zu schließen, aber dann unter den ständig wechselnden Vorgaben der Landesregierung eine Notbetreuung zu organisieren und jetzt die Vollöffnung anzugehen, ist natürlich wesentlich komplizierter und arbeitsintensiver.

Dringenden Personalbedarf gab es vor allem im Gesundheitsamt – Stichwort Rückverfolgung. Wie haben Sie das gelöst?

Personal, das normalerweise in anderen Bereichen tätig ist, unterstützt uns. Dafür haben sich auch einige Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung freiwillig gemeldet. Bund und Land stellten uns zudem externes Personal zur Verfügung, wir haben aber auch Medizinstudierende akquiriert, die uns beispielsweise bei der telefonischen Rückverfolgung der Kontaktpersonen behilflich waren.

Wie sieht die Bilanz in der Kinderbetreuung aus?

Generell herrscht die Meinung vor, dass alle Betreuungseinrichtungen mit dem Shutdown geschlossen wurden – wobei das nicht richtig ist, denn wir hatten von Anfang an eine Notbetreuung und in Abstimmung mit den freien Trägern alle Kitas geöffnet. Zunächst waren die Kriterien sehr streng: Nur Eltern in systemrelevanten Berufen konnten ihre Kinder dort unterbringen. Durch verschiedene Änderungen vonseiten des Landes wurden die Kriterien ausgeweitet, sodass mehr Kinder kommen konnten. Nach der letzten großen Vergaberunde Ende Mai waren unsere Einrichtungen weitgehend mit den erlaubten 50 Prozent belegt. Zum 1. Juli steht die Regelöffnung unter Pandemie-Bedingungen an, das heißt, wir wollen für jedes Kind fünf Tage pro Woche ein Angebot machen. Das kann natürlich aufgrund von fehlendem Personal nicht bei jedem Kind ein Ganztages-Angebot sein, aber zumindest ein Halbtags-Angebot.

Und wie geht es im neuen Kindergartenjahr weiter?

In den vollständigen Normalbetrieb können wir noch nicht gehen. Das Land plant für ein ganzes Jahr "Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen". Es gelten nach wie vor strenge Vorgaben beim Infektionsschutz, die Gruppen müssen fest zusammen sein, ein offenes Konzept ist nicht möglich. Es wird weiterhin Einschränkungen geben. Aber alle Kinder, die auch vorher die Kita besuchten, erhalten nun wieder ein Betreuungsangebot – und ab September auch in einem größeren Umfang. Ich weiß: Das ist sehr wichtig für die Eltern, die eine schwierige Zeit hinter sich haben, aber auch für die Kinder, die ihre sozialen Kontakte sehr vermisst haben. Von daher freue ich mich sehr, dass das jetzt endlich wieder möglich wird.

Zu Ihrem Amtsantritt haben Sie gesagt, dass Sie vor allem die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessern wollen. Wie sehr hat Corona Ihre Pläne über den Haufen geworfen?

Corona hat nicht all unsere Pläne ausgebremst. Natürlich stand das Virus in den vergangenen Monaten sehr im Fokus, aber nichtsdestotrotz haben wir im Hintergrund – soweit das möglich war – auch an anderen Themen gearbeitet. Besonders wichtig für mich ist, Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft Zukunftschancen zu bieten. Da sind verschiedene Dinge wichtig, zum Beispiel der Ausbau von Ganztagsschulen und der Kinderbetreuung. Daran haben wir weiter gearbeitet und wollen das jetzt wieder verstärkt in den Vordergrund rücken.

Gibt es aufgrund der Pandemie Verzögerungen bei großen Projekten wie der Sanierung der Schulgebäude oder dem Bau der Stadtbibliothek?

Im Großen und Ganzen würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Wir haben ein großes Schulbauprogramm mit 124 Millionen Euro beschlossen, das an eine zeitliche Vorgabe des Bundes gebunden ist, da es teilweise Fördergelder gibt. Die Bauarbeiten an den Schulen müssen bis Ende 2022 baulich umgesetzt sein. Wir gehen davon aus, dass wir das schaffen. Auf den Bau der Stadtbibliothek freue ich mich sehr. Im Juli wird der architektonische Entwurf ausgewählt, damit liegen wir hier ebenfalls im Zeitplan. Auch was den Bau neuer Kindertagesstätten angeht, sieht es in Summe zeitlich gut aus. Allerdings sind wir als Stadtverwaltung nur teilweise zuständig, da der Großteil über freie Trägern läuft. Ich habe aber nicht gehört, dass es dort bei größeren Projekten aufgrund von Corona zu Verzögerungen kommt.

Welche Neuigkeiten gibt es bei dem Aufenthaltsraum für Alkoholsüchtige?

Das Projekt heißt mittlerweile Café Anker. Es war zeitweise in der Stadt politisch heftig umstritten. Ich habe mich sehr gefreut, als 2019 im Gemeinderat die Entscheidung fiel, dass dieses Angebot in Containerbauweise auf einem städtischen Gelände an der Akademiestraße im Jungbusch eingerichtet wird. Damals war ich noch Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat. Im August ist die Eröffnung des Alkohol akzeptierenden Aufenthaltsraums geplant. Es ist ein gutes Angebot für die Betroffenen, weil es Zugang zum Suchthilfesystem ermöglicht. Die Gruppe war im öffentlichen Raum sehr präsent und hat Alkohol konsumiert. Das haben manche Bürger als unangenehm empfunden. Wir haben jetzt eine Win-Win-Situation: Die Betroffenen erhalten einen eigenen Aufenthaltsort und Hilfe, wenn sie es möchten, und wir verbessern die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.